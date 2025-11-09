Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita en Caminomorisco

El futuro negro de los apicultores extremeños: "Producir un kilo de miel nos cuesta 3,65 y entran de otros países por debajo de los 2 euros"

El sector afronta este año una de las campañas más difíciles de las últimas décadas, con una caída de producción superior al 70%, el aumento de la mortandad de las colmenas por la varroa y la presión de las importaciones

El Periódico Extremadura

EFE

Mérida

Los apicultores extremeños afrontan este año una de las campañas "más difíciles" de las últimas décadas, con una drástica caída de la producción, un aumento de la mortalidad de las colmenas y una presión creciente de la miel importada.

Muchos de estos profesionales se han dado cita es fin de semana en localidad hurdana de Caminomorisco para participar en la undécima edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes. Este certamen reúne a más de setenta expositores de nueve países, lo que le convierte en una cita de referencia en el panorama nacional e internacional del sector apícola.

Preocupación por el futuro

A pesar del ambiente festivo, los apicultores no ocultan su preocupación por el presente y el futuro de un sector que, en la comarca cacereña de Las Hurdes, supone uno de sus principales motores de desarrollo.

Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, que gestiona 350 explotaciones y 250.000 colmenas, afirma que la situación del sector "ha ido a peor" respecto al pasado año. "La varroa se ha incrementado y el precio de la miel ha descendido. Seguimos sin una nueva molécula eficaz para combatir la plaga y cada vez nos cuesta más mantener vivas las colmenas", explica.

Carlos Gil

Nueva PAC

Marcos ha denunciado además la entrada de miel procedente de terceros países, principalmente China, que "se triangula a través de Ucrania o Portugal y llega a los mercados europeos como si fuera miel comunitaria". "Pedimos investigación para la varroa y controles o aranceles para la miel importada. No puede ser que el sector español esté siendo perjudicado sin que nadie ponga una solución", ha subrayado.

Marcos ha reclamado también un refuerzo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ante los recortes previstos para 2027, que, ha dicho, "amenazan con dejar al sector sin relevo generacional". "Hace unos años incorporábamos entre 15 y 20 jóvenes al año; ahora apenas dos o tres. El futuro está negro", ha lamentado.

Menos producción

En la misma línea, el presidente de la cooperativa Sierramiel, Primitivo Pino, dedicada a la venta de miel, polen y cera de abeja y que reúne a 92 socios y 45.000 colmenas, ha calificado el último ejercicio como "catastrófico", con una pérdida de producción cercana al 70% debido a la combinación de una primavera excesivamente lluviosa y un verano de temperaturas extremas.

"Estamos viendo colmenares con mortalidades del 50 o 60%, lo que hace inviable continuar. Producir un kilo de miel nos cuesta entre 3,65 y 3,70 euros, mientras que están entrando mieles de otros países por debajo de los dos euros", ha explicado.

Pino ha advertido de que, si no hay una apuesta decidida de las administraciones, "la apicultura se reducirá un 80% en una década". "O las ayudas llegan directamente al bolsillo del apicultor o el sector desaparecerá. Los jóvenes no se incorporan porque no les cuadran los números, y los mayores ya estamos de salida", ha zanajado.

