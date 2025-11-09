Los seguros del lujo en Extremadura: "Para ellos no se trata de pagar más o menos, sino de proteger su patrimonio"

Extremadura concentra en su interior un patrimonio artístico, turístico y gastrónomico de lujo. Desde museos, palacios del siglo XVI hasta restaurantes con Estrellas Michelín y botellas de vino valoradas en casi medio millón de euros. Y tras el impactante robo del Museo del Louvre el pasado mes de octubre, donde dos ladrones lograron sustraer varias joyas de la Corona Francesa de un valor patrimonial incalculable, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo se aseguran los bienes de lujo en Extremadura?

En caso de robo, incendio o desperfecto, los servicios se convierten a menudo en un verdadero salvavidas. El presidente de la Asociación Extremeña de Corredores y Corredurías de Seguros, Juan José Candela, explica que los bienes de lujo, debido a su alto valor, tienen "connotaciones totalmente diferentes" a cualquier otro, como una casa o un automóvil. Por ejemplo, en una joyería, en la parte de la edificación se hace un multirriesgo "al uso", para cubrir daños en cristales, deterioro por agua o incendios o desperfectos causados por robo. Para la parte del contenido, lo que se considera de lujo "en sí" y para el que se establece un "valor unitario" y se aseguran "a medida", es decir, se realizan pólizas donde se cubre por efracción tanto por todo el escaparate como por la unidad, con unas "medidas de seguridad muy importantes".

Valor pactado

En ese sentido, a la hora de cuantificar el importe de la póliza, y por tanto, hasta dónde llega ese seguro, Candela señala que entra el juego lo que se conoce como "valor pactado". "Esto lo tasa un experto, quien va a determinar que efectivamente tiene ese valor, y a partir de ahí la compañía será la que decide si puede llegar a cubrir ese capital", afirma. "Generalmente —añade— sí que se va a aceptar, de tal manera que queda absolutamente reflejado que ese es su valor de mercado y que yo, como aseguradora, puedo darle esa cobertura del 100%".

Esto se aplica, además, tanto en propiedades privadas como públicas, en las que incluso se evidencian fallos en el control de sus inventarios. "Tenemos aseguradas instituciones y fundaciones con un patrimonio tremendo pero donde a veces hay que hacer malabares porque su inventario no es correcto y no va en consonancia con la realidad". Aquí, el experto vuelve a ser clave. "Alguna institución nos ha dicho que también tenían un bien que no estaba ni recogido, y ahí entra la figura del tasador, porque muchas veces por desconocimiento no saben cuánto cuesta lo que poseen".

¿Pero qué sucede en caso de robo?

Muy sencillo: dependerá de si se encuentran bien asegurados o no. Continuando con el símil de la joyería, la compañía aceptará a cubrir su escaparate normalmente con la condición de que se retire tras cerrar como medida de seguridad. "En el momento en el que se vulneran esas medidas de seguridad, se aplicaría la 'culpa in vigilando', por lo que se va a dirimir a los aseguradores de esa responsabilidad".

Por tanto, incide el presidente de Asoccex, "si ese capital está bien diseñado, bien valorado y bien asegurado, la aseguradora sin ningún problema indemnizará no solo ese valor intrínseco, sino también el deterioro si sufriera algún tipo de daño". Asimismo, puesto que se puede dar el caso de que un bien robado se recupere, generalmente lo que sucede es que si se ha indemnizado y el propietario quiere recuperarlo, la compañía pactaría un precio, puesto que, destaca, "normalmente las compañías tampoco quieren quedarse con ese tipo de bienes".

"Nos fijamos más en el recibo que en la cobertura"

Por otro lado, Candela considera que en Extremadura la sociedad aún no está lo suficientemente informada sobre cómo funcionan los seguros, por lo que invita a la ciudadanía a "ponerse en manos de profesionales" para que revisen periódicamente sus riesgos. "Hay mucho infraseguro y muchas veces no somos conscientes. Nos fijamos más en lo que pagamos en el recibo que en el diseño, las coberturas y los capitales de nuestras pólizas. Solo nos acordamos de ello cuando truena Santa Bárbara: cuando ocurre una DANA como la de Valencia o un incendio como el del edificio de Campanar. Es entonces cuando nos preguntamos: ¿Tendré mi póliza bien hecha o no?".

De esta forma, recuerda que el seguro multirriesgo cubre muchas contingencias, pero advierte que se suele prestar atención a lo menos relevante, como "la cobertura del manitas que nos monta un mueble o nos cambia un grifo", pero lo realmente importante es que el capital esté asegurado a valor de nuevo, que esté ajustado al bien y que, en caso de un siniestro grave como un incendio, la compañía pueda cubrir el 100 % de la pérdida".

En cambio, este desconocimiento, o desinterés, lo observa menos en los propietarios de bienes de lujo, quienes "suelen documentarse más que quien contrata, por ejemplo, un seguro del hogar estándar", pero más bien "por pura necesidad". "Para ellos ya no se trata de pagar más o menos, sino de proteger adecuadamente el patrimonio, que ha costado tiempo y esfuerzo conseguir", concluye.