Extremadura afronta el 25-N con 757 casos activos y 1.523 denuncias por violencia de género

"María, Ilham y Verónica han dejado seis hijos e hijas huérfanos, ellas nos recuerdan todos los días por qué no debemos dejar de luchar contra la violencia que sufren las mujeres". Extremadura afronta el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un total de 757 casos activos de violencia de género en lo que va de año, según los datos de la plataforma estatal Viogen, que recoge las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De estos, la provincia de Badajoz acumula 429, mientras que Cáceres registra 328.

En este sentido, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha informado este lunes en rueda de prensa de que durante 2025, la comunidad autónoma ha lamentado tres víctimas mortales, dos de ellas en la provincia pacense y una en la cacereña. Asimismo, el sistema Viogen mantiene el seguimiento policial de 2.951 casos activos y, hasta el mes de noviembre, se han presentado 1.523 denuncias por violencia machista.

Por su parte, la plataforma Atc-Viogen del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), que integra los recursos autonómicos de atención a las víctimas, registra actualmente 944 casos activos, cifra superior a la del Viogen estatal, ya que incluye a mujeres que no han presentado denuncia pero que reciben apoyo psicológico, social o alojamiento en la red de casas de la mujer. De estos, 533 corresponden a Badajoz y 313, a Cáceres. Además, constan 690 órdenes de protección activas, y desde su puesta en marcha, se han gestionado más de 3.300 en total.

Campaña

Estos datos han sido dados a conocer durante la presentación de la campaña institucional del 25-N, que este año se desarrolla bajo el lema 'Lo que no se ve también duele'. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia machista que se ejerce en el ámbito privado, muchas veces invisible para el entorno, y es el espacio donde con mayor frecuencia se produce la violencia de género y donde resulta más difícil detectarla.

“Queremos que la ciudadanía perciba ese miedo que no siempre es visible, que entienda que la violencia machista también rompe la tranquilidad de las familias tras las paredes de sus casas”, ha explicado Sánchez. En esta línea, también se pretende llamar la atención sobre esas señales cotidianas que pueden alertar de un caso de maltrato como gritos, golpes, objetos rotos o puertas destrozadas. Por ello, ha hecho un llamamiento a la acción y a la detección precoz: "Ninguna mujer debe sentirse sola frente a la violencia”.

Actividades

Uno de los ejes de la campaña es el proyecto ‘Iguales en escena’, una iniciativa que llevará al alumnado de Secundaria y Bachillerato distintas obras de teatro centradas en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia machista. El programa se desarrollará en colaboración con las consejerías de Educación y Cultura. "Queremos acercarnos nuestros jóvenes, que un día serán los que conformen la futura sociedad justa, humana, igualitaria y respetuosa que deseamos construir", ha subrayado.

El próximo 12 de noviembre se celebrará también la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura, con la participación de las principales instituciones y entidades implicadas en esta materia. Por su parte, la Filmoteca de Extremadura proyectará las películas 'La furia', de Gema Blasco, y 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín, esta última en el marco del Festival Plasencia en Corto. Las sesiones destinadas al alumnado de secundaria se celebrarán a las 11.30 horas: el 20 de noviembre en Badajoz, el 25 en Mérida y el 27 en Cáceres.

Casas de la Mujer

Las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz también han diseñado una amplia programación. En la de Cáceres, se ha habilitado un buzón virtual donde se podrán enviar mensajes, poemas o frases de apoyo a las víctimas, que se transformarán en un mural colectivo el próximo 25 de noviembre. Además, el día 20 de noviembre una charla coloquio sobre Ciberdelincuencia y nuevas formas de violencia digital. En la casa de Badajoz, el día 24 se celebrará una charla sobre salud mental y violencia de género, además de talleres en centros escolares y actividades de apoyo a mujeres acogidas.

Por otra parte, las 36 oficinas de igualdad y contra la violencia de género de Extremadura desarrollarán más de 400 acciones hasta final de año. Entre ellas, una charla en el Colegio de Médicos de Badajoz, impartida por Inocencia Cabezas, fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer; la iniciativa ‘Buzones contra la violencia’, en colegios de la comarca Sierra de San Pedro; o el concurso de postales igualitarias de Navidad impulsado por las oficinas de las Villuercas-Ibores-Jara.

La Mancomunidad del Guadiana ofrecerá el taller ‘Identificando las red flags’, centrado en detectar las señales tempranas de violencia de género. Cabe destacar que muchas de estas oficinas organizarán clubes de lectura, talleres de risoterapia y actividades sobre bienestar emocional, con la finalidad de llegar a todos los sectores de la población. “El 25 de noviembre debe ser los 365 días del año. No habrá rincón en nuestra comunidad donde no se desarrolle una actividad”, ha resaltado Sánchez.