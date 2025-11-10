21D: Elecciones en Extremadura
Gallardo destaca la subida de las pensiones con Pedro Sánchez: 300 euros más de media en Extremadura
El candidato socialista promete reforzar la atención a la dependencia y acusa a Guardiola de debilitar los servicios públicos para mayores
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado este lunes que, en los últimos siete años, los pensionistas extremeños han recibido 300 euros más de media, un aumento que atribuye a las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que según ha señalado, "han tenido un impacto especialmente importante en una región donde las pensiones son más bajas".
Gallardo ha subrayado que ese incremento demuestra que "las políticas de justicia social funcionan" y ha asegurado que, si resulta elegido el 21 de diciembre, su gobierno seguirá reforzando los derechos de los mayores y de las personas dependientes. "No podemos permitir que Extremadura esté a la cola en políticas que garantizan la igualdad y el bienestar de nuestros mayores", ha afirmado desde las obras del nuevo hogar de mayores que se está construyendo en el barrio emeritense de Nueva Ciudad.
Inversión en dependencia
El dirigente socialista ha defendido la necesidad de reforzar la inversión en atención a la dependencia, garantizar la igualdad entre plazas públicas y privadas y homologar los salarios de los profesionales del Sepad con los del SES, medidas que ha presentado como prioritarias de su programa.
En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de haber debilitado las políticas de dependencia en solo dos años y medio, al "privatizar el transporte y la teleasistencia y multiplicar por dos el dinero destinado a plazas privadas frente a las públicas".
Plazas privadas y públicas
"No puede ser que una persona mayor reciba el doble si ocupa una plaza privada que si accede a una pública", ha denunciado Gallardo, que considera urgente recuperar la igualdad y reforzar la atención a las personas mayores.
El candidato socialista también ha puesto en valor programas de carácter intergeneracional, como el proyecto Lazos, impulsado por el Ayuntamiento de Mérida, que conecta jóvenes y mayores para combatir la soledad y fomentar la participación activa.
Nuevo centro de mayores
Asimismo, ha mencionado la construcción del Centro de Mayores de Nueva Ciudad, un proyecto promovido por los vecinos y desarrollado con la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, como ejemplo de que "cuando hay compromiso político y voluntad, se pueden resolver problemas que otros gobiernos han negado o bloqueado".
Gallardo ha concluido su intervención asegurando que afronta la campaña "con la fuerza de saber que hay mucha gente que necesita y quiere cambios" y con el compromiso de que, si gobierna, "las políticas de igualdad y bienestar sigan avanzando en Extremadura".
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- Oposiciones del SES: sin cambios por el adelanto electoral
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol