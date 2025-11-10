Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Gallardo destaca la subida de las pensiones con Pedro Sánchez: 300 euros más de media en Extremadura

El candidato socialista promete reforzar la atención a la dependencia y acusa a Guardiola de debilitar los servicios públicos para mayores

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 21D, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios en su visita al proyecto de Centro de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 21D, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios en su visita al proyecto de Centro de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida / PSOE DE EXTREMADURA

Rocío Entonado Arias

Mérida

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado este lunes que, en los últimos siete años, los pensionistas extremeños han recibido 300 euros más de media, un aumento que atribuye a las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y que según ha señalado, "han tenido un impacto especialmente importante en una región donde las pensiones son más bajas".

Gallardo ha subrayado que ese incremento demuestra que "las políticas de justicia social funcionan" y ha asegurado que, si resulta elegido el 21 de diciembre, su gobierno seguirá reforzando los derechos de los mayores y de las personas dependientes. "No podemos permitir que Extremadura esté a la cola en políticas que garantizan la igualdad y el bienestar de nuestros mayores", ha afirmado desde las obras del nuevo hogar de mayores que se está construyendo en el barrio emeritense de Nueva Ciudad.

Comienzan los trabajos para la construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida.

Comienzan los trabajos para la construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Inversión en dependencia

El dirigente socialista ha defendido la necesidad de reforzar la inversión en atención a la dependencia, garantizar la igualdad entre plazas públicas y privadas y homologar los salarios de los profesionales del Sepad con los del SES, medidas que ha presentado como prioritarias de su programa.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de haber debilitado las políticas de dependencia en solo dos años y medio, al "privatizar el transporte y la teleasistencia y multiplicar por dos el dinero destinado a plazas privadas frente a las públicas".

Plazas privadas y públicas

"No puede ser que una persona mayor reciba el doble si ocupa una plaza privada que si accede a una pública", ha denunciado Gallardo, que considera urgente recuperar la igualdad y reforzar la atención a las personas mayores.

El candidato socialista también ha puesto en valor programas de carácter intergeneracional, como el proyecto Lazos, impulsado por el Ayuntamiento de Mérida, que conecta jóvenes y mayores para combatir la soledad y fomentar la participación activa.

Meses de espera para recibir las ayudas de dependencia

Meses de espera para recibir las ayudas de dependencia

Atlas News

Nuevo centro de mayores

Asimismo, ha mencionado la construcción del Centro de Mayores de Nueva Ciudad, un proyecto promovido por los vecinos y desarrollado con la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, como ejemplo de que "cuando hay compromiso político y voluntad, se pueden resolver problemas que otros gobiernos han negado o bloqueado".

Noticias relacionadas y más

Gallardo ha concluido su intervención asegurando que afronta la campaña "con la fuerza de saber que hay mucha gente que necesita y quiere cambios" y con el compromiso de que, si gobierna, "las políticas de igualdad y bienestar sigan avanzando en Extremadura".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
  2. Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
  3. Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
  4. El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
  5. La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
  6. Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
  7. Oposiciones del SES: sin cambios por el adelanto electoral
  8. Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol

Gallardo destaca la subida de las pensiones con Pedro Sánchez: 300 euros más de media en Extremadura

Gallardo destaca la subida de las pensiones con Pedro Sánchez: 300 euros más de media en Extremadura

El PP plantea ahora participar en el debate electoral de RTVE sin Guardiola

El PP plantea ahora participar en el debate electoral de RTVE sin Guardiola

Extremadura afronta el 25-N con 757 casos activos y 1.523 denuncias por violencia de género

Estos son los diez centros de salud extremeños en los que te puedes vacunar de gripe y covid por la tarde y sin cita

Estos son los diez centros de salud extremeños en los que te puedes vacunar de gripe y covid por la tarde y sin cita

Tres platos de cuchara extremeños para entrar en calor este otoño

Tres platos de cuchara extremeños para entrar en calor este otoño

El oro rojo extremeño: esta es la historia del Pimentón de la Vera

El oro rojo extremeño: esta es la historia del Pimentón de la Vera

Podemos ratifica a Irene de Miguel como candidata a presidir la Junta de Extremadura

Podemos ratifica a Irene de Miguel como candidata a presidir la Junta de Extremadura

El PSOE acusa a Guardiola de "hacerse un Mazón" por ir a la televisión el día del temporal en Extremadura

El PSOE acusa a Guardiola de "hacerse un Mazón" por ir a la televisión el día del temporal en Extremadura
Tracking Pixel Contents