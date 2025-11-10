21D: elecciones en Extremadura
Podemos ratifica a Irene de Miguel como candidata a presidir la Junta de Extremadura
Con el 96,7% de los 435 votos emitidos, el partido revalida la lista electoral con la que concurre en coalición con IU y Alianza Verde
El Periódico Extremadura
Podemos Extremadura ha ratificado, con el 96,6% de los 435 votos emitidos, la lista electoral de cara a los comicios autonómicos del 21 de diciembre con la que concurre en coalición con IU y Alianza Verde, bajo el nombre Unidas por Extremadura, y que estará encabezada por Irene de Miguel como candidata a la Presidencia de la Junta.
Tras las primarias celebradas del 6 al 9 de noviembre mediante votación a través de la web por parte de los inscritos verificados de Podemos, el partido ha publicado este lunes el resultado. En esta ocasión, debido al adelanto electoral, se trata de un proceso de ratificación de la lista con la que la formación concurrió en confluencia en los comicios de 2023, según explicó en su día la formación.
Dicha lista estaba encabezada por la actual coordinadora general del partido en la región y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y en ella también figuraban los otros dos diputados con los que ha contado la formación en la Asamblea José Antonio González y Carmen Ibáñez.
La ratificación de la lista electoral y del acuerdo de confluencia es el paso previo para que De Miguel sea declarada oficialmente candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta. La ya candidata asegura que “Unidas por Extremadura es un proyecto sólido, que muestra que hay alternativa que a las derechas y que en estas elecciones ninguna persona con el corazón de izquierdas puede quedarse en casa”.
