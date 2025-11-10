El PP plantea ahora participar en el debate electoral de RTVE sin Guardiola

El PP de Extremadura cambia de parecer y ahora se plantea participar en el debate electoral de RTVE por las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, al que ya han confirmado su presencia los otros tres partidos invitados PSOE, Vox y unidas por Extremadura. Hace apenas cinco días, la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, rechazó su participación. Desde su partido, calificaron la propuesta de RTVE de "sorprendente", al considerar que desvirtuaba el carácter autonómico de los comicios, pues tradicionalmente estos encuentros se celebran en Canal Extremadura.

Este lunes, el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha supeditado su presencia en el debate a que se puedan negociar las condiciones del mismo, como que intervenga otra persona en representación del partido y que se pudiera abrir a la participación de más formaciones y no solo a las que han contado con representación en la Asamblea. Ha recordado que Guardiola rehusó la invitación realizada por "burofax" para participar en un "inédito debate", ya que "por primera vez se quería dar a nivel nacional de unas elecciones autonómicas".

Al tener conocimiento "por los medios de comunicación" de que la intención del canal público era continuar de todas formas con este debate, el PP le ha enviado una carta al director de informativos de RTVE en la que le muestra su voluntad de participar, pero "sin condiciones cerradas". A juicio del PP, se debería escuchar también al resto de formaciones políticas que concurren a los comicios si realmente RTVE quiere "pluralidad", así como "apostar por un debate donde se hable de Extremadura y que interese a los extremeños, y no por un debate manipulado desde Moncloa".

Cabe destacar que aunque desde el partido no han confirmado oficialmente el nombre de la persona que les representaría, se apunta al secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, como posible participante si RTVE acepta las condiciones planteadas. Cuestionado por los medios sobre este asunto, Sánchez Juliá ha señalado que cuando el PP decida quién es el miembro que acude a ese debate, su identidad será comunicada.

Denuncia del PSOE

Por otra parte, Sánchez Juliá ha sido preguntado por la denuncia del PSOE ante la Junta Electoral de un vídeo difundido por la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, al entender que publicita como logros las medidas del Consejo de Gobierno, lo que vulneraría la legislación electoral. "Cuando el PSOE está enredado en nuestras cosas, demuestra que no tiene proyecto para Extremadura, que no tiene nada que ofrecerle a los extremeños y nada más que quiere ruido", ha indicado.

Por ello, el diputado ha insistido en que el PP continuará con su proyecto de hablarle a los extremeños de la región que quiere "seguir generando" frente a un PSOE que está en "otras cosas, en sus enredos internos". "No tiene nada que ofrecerle a los extremeños y nada más que quiere ruido", ha subrayado. "Nosotros tenemos las cosas muy claras. Estamos aquí en un proyecto para los extremeños y a quien nos vamos a dirigir en esta campaña es siempre a los extremeños", ha asegurado.