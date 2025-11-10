El PSOE acusa a Guardiola de "hacerse un Mazón" por ir a la televisión el día del temporal en Extremadura

"¿Y va a la tele y se ríe de la suspensión de un acto? Bueno, pues esa es María Guardiola". El portavoz de Campaña del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha criticado este lunes que la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección el 21D fuera al programa de Antena 3 Espejo Público "a reírse" de los extremeños y los vecinos de Mérida al hacer alusión al mitin de Pedro Sánchez que finalmente se aplazó por el temporal.

"Guardiola ha hecho un Mazón. Estaba de comida en otro sitio y le ha preocupado bastante poco o nada lo que estaba pasando en la región", ha asegurado Rodríguez Osuna tras recordar que además de afectar a la ciudad de Cáceres, el temporal del pasado miércoles dejó "grandes daños económicos" en La Zarza, sin que "absolutamente nadie" del PP o la Junta se hayan preocupado todavía por sus vecinos.

Cedido por Canal Extremadura

Más de 250 actos programados

Rodríguez Osuna se ha preguntado si, ante esta situación, Guardiola quería que se desplazaran "decenas" de coches de todos los pueblos de la región a un acto político en Mérida "con el consiguiente riesgo", o si "quería algún desastre, algún accidente de tráfico". "Una auténtica vergüenza", ha apuntado tras recordar que la Aemet había advertido de un "riesgo serio".

Según el portavoz socialista, este hecho demuestra que el PSOE es el único partido preocupado por los verdaderos problemas de los extremeños y prueba de ello es la "importante" agenda de eventos, actos y reuniones que ya tiene programada su secretario general, Miguel Ángel Gallardo. El candidato socialista tiene concertados más de 250 actos entre reuniones y encuentros de cara al 21D, entre ellos "varios" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Archivo - El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del 15º Congreso del PSOE de Extremadura. / Carlos Criado - Europa Press - Archivo

Denuncia ante la Junta Electoral

En la misma comparecencia, Rodríguez Osuna ha informado de que el PSOE que ha denunciado a la consejera portavoz, Elena Manzano, ante la Junta Electoral por la difusión en los perfiles oficiales de la Junta de Extremadura de un vídeo institucional "hablando de todas las bondades y de todas las políticas" aprobadas tras el Consejo de Gobierno del pasado martes.

"Siguen con una agenda como si no hubiera pasado nada, y hay una convocatoria electoral y tienen que respetarlo", ha subrayado Rodríguez Osuna, quien insiste en que "lo tienen fácil y sencillo: después del Consejo de Gobierno, una nota escueta con los acuerdos y punto". A su juicio, el Ejecutivo está utilizando los medios públicos en beneficio propio y haciendo campaña con dinero de los extremeños.