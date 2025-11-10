Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Estos son los diez centros de salud extremeños en los que te puedes vacunar de gripe y covid por la tarde y sin cita

Este lunes arranca la vacunación vespertina, de lunes a jueves y de 16.30 a 19.30 horas. Más allá de esta semana la medida se prolongará según la valoración de cada área de salud

Campaña de la vacunación contra la gripe y covid.

Campaña de la vacunación contra la gripe y covid.

Este lunes ha comenzado la vacunación contra la gripe y el covid-19 en horario de tarde y sin cita previa dentro de la campaña de la vacunación iniciada a mediados de octubre. La ampliación del horario se extiende de lunes a jueves en trece localidades y se mantendrá la próxima semana según la valoración que realice cada área de salud.

De momento, desde este lunes está operativa la vacunación vespertina de 16.30 a 19.30 en lo siguientes centros de salud:

-La Data (Plasencia)

-Zona Centro (Cáceres)

-Hospital de Coria

-Centro de Salud Navalmoral de la Mata

-Urbano III (Mérida)

-San José (Almendralejo)

-Centro de Salud de Villafranca de los Barros

-Centro de Salud de Llerena

-Centro de Salud de Zafra

-Centro de Salud Valdepasillas (Badajoz)

-Centro de Salud de Montijo

-Don Benito Este (Don Benito)

-Villanueva Sur (Villanueva de la Serena)

Favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización

Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.

Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.

Extremadura afronta el 25-N con 757 casos activos y 1.523 denuncias por violencia de género

