La borrasca 'Claudia' pone en alerta por lluvias a Extremadura
La Aemet activa el aviso amarillo también por vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por metro cuadrado
Aviso amarillo por lluvia y vientos para el jueves y el viernes en Extremadura. Los días 13 y 14 de noviembre la borrasca 'Claudia' pondrá en alerta amarilla a varias zonas de la región, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el norte de la provincia de Cáceres, el aviso permanecerá activo desde medianoche del jueves y se prolongará durante todo el día, en una jornada en la que se pueden llegar a acumular 50 litros por metro cuadrado de lluvia. A las 6.00 de la mañana también se activará el aviso por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Más tarde se activará la alerta por vientos, de hata 70 kilómetros cuadrados, también en Vegas del Guadiana, Tierra de Barros, la comarca de la Serena, el sur de Badajoz y la Meseta cacereña.
La previsión de este miércoles
La Aemet prevé para este 12 de noviembre cielo poco nuboso aumentando a nuboso, con probables precipitaciones débiles o localmente moderadas, en la segunda mitad del día y en el extremo occidental, y más probables en el noroeste montañoso. Las temperaturas irán en ligero ascenso, localmente moderado.
Los termómetros se elevarán a 24 grados centígrados en Badajoz, 23 en Mérida y 21 tanto en Cáceres como en Plasencia. Las mínimas se situarán en 9 grados en las capitales pacense y extremeña, 11 en la cacereña y 12 en la del Jerte. Viento del sureste al sur, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cotas altas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas muy fuertes.
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- Oposiciones del SES: sin cambios por el adelanto electoral
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol