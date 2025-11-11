La borrasca 'Claudia' pone en alerta por lluvias a Extremadura

Aviso amarillo por lluvia y vientos para el jueves y el viernes en Extremadura. Los días 13 y 14 de noviembre la borrasca 'Claudia' pondrá en alerta amarilla a varias zonas de la región, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el norte de la provincia de Cáceres, el aviso permanecerá activo desde medianoche del jueves y se prolongará durante todo el día, en una jornada en la que se pueden llegar a acumular 50 litros por metro cuadrado de lluvia. A las 6.00 de la mañana también se activará el aviso por viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Más tarde se activará la alerta por vientos, de hata 70 kilómetros cuadrados, también en Vegas del Guadiana, Tierra de Barros, la comarca de la Serena, el sur de Badajoz y la Meseta cacereña.

Alerta de la Aemet. / Aemet

La previsión de este miércoles

La Aemet prevé para este 12 de noviembre cielo poco nuboso aumentando a nuboso, con probables precipitaciones débiles o localmente moderadas, en la segunda mitad del día y en el extremo occidental, y más probables en el noroeste montañoso. Las temperaturas irán en ligero ascenso, localmente moderado.

Los termómetros se elevarán a 24 grados centígrados en Badajoz, 23 en Mérida y 21 tanto en Cáceres como en Plasencia. Las mínimas se situarán en 9 grados en las capitales pacense y extremeña, 11 en la cacereña y 12 en la del Jerte. Viento del sureste al sur, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cotas altas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas muy fuertes.