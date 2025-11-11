La escuela de pilotos de Extremadura se integra como parte activa en el acuerdo de Defensa entre España y Turquía

La Escuela de Pilotos de Caza que tiene el Ejército del Aire en Badajoz jugará un papel trascendental en el desarrollo de aviones de entrenamiento militar que forma parte del contrato firmado entre España y Turquía, según explicó ayer la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante el Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, que se celebra en Zamora. La secretaria de Estado de Defensa ha querido aclarar que el contrato con el Gobierno de Turquía para desarrollar aviones de entrenamiento militar "es un programa de modernización, un proyecto estratégico de España y Turquía", que será especialmente beneficioso para el territorio español donde "se desarrollarán y fabricarán aquí por la compañía Airbus e por Indra", una colaboración que permitirá el refuerzo de las instalaciones de Airbus en Albacete y de la Escuela de Pilotos de Caza que tiene el Ejército del Aire en Talavera la Real (Badajoz).

¿Quién acude a la escuela de Talavera la Real?

La unidad, conocida como Ala 23, tiene como misión principal impartir la fase de “Caza y Ataque” a los alumnos seleccionados de quinto curso de la Academia General del Aire (o equivalente) que aspiran a convertirse en pilotos de combate. Esta fase combina instrucción teórica con entrenamiento de vuelo en aviones de reacción, centrada en el combate aire-aire y aire-superficie. Además, la unidad tiene también funciones operativas: incorpora misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) mediante sistemas remotamente tripulados.

Valcarce quiso aclarar, además que "el acuerdo entre dos países de la OTAN" tiene un objetivo "industrial que beneficia a España, no solo al desarrollo tecnológico en el que van a participar empresas españolas", Airbus o Indra, sino que "generará puestos de trabajo en España" y que se lleva a cabo desde la perspectiva de "apostar por la tecnología y la autonomía estratégica de España".

El próximo año, Extremadura

La cita en Zamora ha tenido un marcado acento extremeño, ya que la Junta de Extremadura ha anunciado durante su transcurso que trabaja para que la comunidad autónoma se convierta el próximo año en sede del XIII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEI 26). Así lo ha trasladado el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, durante su participación en el certamen. La candidatura extremeña está enmarcada dentro del Corredor Europeo de la Defensa Vía Carisa y del Plan de Acción BALUARTIA, que lidera Extremadura. "Estamos configurando ese ecosistema industrial y de investigación de interés para la defensa", ha señalado De Francisco.

El consejero en funciones Guillermo Santamaría presenta el proyecto Vía Carisa / J. E.

La participación de la Junta de Extremadura en Zamora también busca establecer alianzas y conexiones para proyectos o atracción de empresas. Además, varios grupos de investigación extremeños, que trabajan en tecnologías duales que sirven para fines públicos y para defensa, presentan sus resultados en este Congreso. Su intención es establecer relaciones que permitan avanzar en las relaciones con el Ministerio de Defensa. Estos investigadores forman parte del catálogo de grupos de investigación del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) con líneas de interés para la defensa, creado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que ya organizó este verano una Jornada regional de promoción en colaboración con FUNDECYT.

Empresas e investigadores

La delegación extremeña en Zamora está compuesta por investigadores del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), que presentan cuatro comunicaciones sobre combustibles sintéticos, baterías de flujo, camuflaje térmico y membranas hidrolizadoras; además de un grupo de radiactividad y la empresa de base tecnológica EM3Works, nacida en el seno de la Universidad de Vigo y la Universidad de Extremadura. El objetivo es conocer los mecanismos de financiación nacional, europeo y OTAN de I+D en defensa, para que en un futuro puedan acceder a las convocatorias de I+D+i que aprueba el Ministerio de Defensa.