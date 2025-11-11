Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Feijóo arropará a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura

Ya han pasado los dos responsables nacionales de Voz y Podemos, Santiago Abascal e Ione Belarra

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, suspendió el mitin del pasado miércoles con Gallardo por el temporal

Nuñez Feijóo con María Guardiola, en una acto en Torremocha en junio de 2024.

Nuñez Feijóo con María Guardiola, en una acto en Torremocha en junio de 2024. / EUROPA PRESS

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.

Se trata del tercer líder de un partido regional que acude a la región en precampaña, tras el viaje a Plasencia y Cáceres de Santiago Abascal , presidente de Vox, y la visita de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la Feria de Apicultura de las Hurdes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, tuvo que suspender su desplazamiento a Mérida el pasado miércoles para arropar a Miguel Ángel Gallardo, candidato del partido en la región, por el temporal de lluvia y viento.

El acto de Feijóo y Guardiola tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pabellón Municipal 'Juan de Dios Ordóñez' del municipio.

"Extremadura tiene futuro y lo estamos construyendo entre todos", es el mensaje con el que el PP extremeño está difundiendo ya en redes esta convocatoria.

TEMAS

El PSOE denuncia que Génova veta a Guardiola en el debate de RTVE y avanza que tampoco acudirá "con subalternos"

La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE por el vídeo que publicita los acuerdos del Consejo de Gobierno

Óscar Fernández será el candidato de Vox para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura

Quintana critica "las prisas" ahora para conocer el informe sobre el futuro de Almaraz

El Gobierno pretende reducir el número de alumnos por aula: Extremadura debe ajustar primaria y secundaria

Feijóo arropa a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura

Pilar Galán estrena nuevo libro: "Coger el coche y hacer 200 kilómetros para ir a un pueblo, eso es hacer literatura en Extremadura"

La autovía A-81 da un paso más: luz verde a la declaración ambiental del tramo Badajoz-Zafra

