Gallardo, candidato del PSOE en Extremadura, afirma que cuadruplicará la inversión en vivienda, hasta los 600 millones

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este martes en Plasencia que, cuando asuma la presidencia regional, tras las elecciones del 21 de diciembre, trabajará "en tres cuestiones muy claras" en materia de vivienda y construcción: multiplicar por cuatro la inversión hasta alcanzar los 600 millones de euros; poner en marcha un Plan Integral Regional de Vivienda Protegida y activar un Plan de Impulso del sector de la construcción.

Gallardo ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción y Afines de Extremadura, Pymecon, y empresarios de distintos sectores porque ha subrayado que "no se puede hacer política sin escuchar al sector".

Guardiola "ha fracasado"

En este sentido, ha afirmado que "el gobierno de Guardiola ha fracasado en política de vivienda. No solo porque no ha cumplido lo que prometió, como las famosas 3.000 viviendas que se han quedado en nada, sino porque ha trabajado para quienes no necesitan vivienda, eliminando el impuesto a los grandes tenedores".

A su vez, el candidato socialista ha denunciado que el actual Ejecutivo "ha dejado de invertir más de 100 millones de euros en vivienda, por falta de ejecución. Ha sido una política ausente, que no mira a los ojos de los jóvenes, de las familias o de los estudiantes", ha lamentado.

Miguel Ángel Gallardo, en Plasencia, con el presidente de Coepca, Diego Hernández. / TONI GUDIEL

Vivienda asequible

De esta forma, Gallardo ha subrayado que su objetivo es "que la vivienda sea asequible en toda Extremadura" y ha destacado las políticas llevadas a cabo en materia de vivienda por gobiernos socialista. "El Plan 60.000, del gobierno de Rodríguez Ibarra, fue un ejemplo de cómo se puede dar respuesta a los desafíos de cada tiempo. Ahora toca hacerlo de nuevo, con inversión, formación y contratación en origen".

Según el PSOE, el Plan Integral Regional de Vivienda Protegida estará acompañado de una ley de vivienda que garantice "que las familias no destinen más del 30% de su salario a la vivienda". Además, proyecta impulsar la FP Dual en el sector de la construcción; acuerdos para la llegada de trabajadores en origen y fondos específicos para resolver "definitivamente" el problema de las ayudas a rehabilitación, que, según Gallardo, "han dejado tiradas a familias y empresas".

Decreto sin ejecutar

En este aspecto, el candidato socialista ha afirmado que "el gobierno de Guardiola ha dejado en la ruina a familias y a profesionales de la arquitectura que confiaron en un decreto de rehabilitación que nunca se ejecutó".

Por eso, ha reiterado su compromiso de situar la vivienda "en el centro de las políticas públicas. Los grandes problemas de los ciudadanos deben ser las grandes preocupaciones de la política. Y no hay mayor problema hoy que el acceso a la vivienda. Vamos a hacer que la vivienda vuelva a ser lo que dice la Constitución: un derecho".

Vivienda digna

El líder socialista ha manifestado también que su propuesta contempla destinar el 10% de las políticas sociales a vivienda, lo que representa una inversión total de 600 millones de euros en la legislatura.

"Con inversión, formación y contratación responsable, haremos que la vivienda en Extremadura sea asequible y digna. Ese es nuestro compromiso", ha sentenciado.