Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El grueso del trabajo pendiente corresponde al control parlamentario de la oposición sobre el Ejecutivo del PP

La Aemet prevé un fin de semana con constantes chubascos sobre la ciudad

La actividad extraordinaria se incrementa un 33% en las consultas y casi el 50% de las pruebas se hacen con peonadas o en la privada

Los empresarios apuntan a sancionar como la única solución para atajar el incivismo

Este lunes arranca la vacunación vespertina, de lunes a jueves y de 16.30 a 19.30 horas. Más allá de esta semana la medida se prolongará según la valoración de cada área de salud