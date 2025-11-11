Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La disolución anticipada de la Asamblea de Extremadura deja un millar de iniciativas sin tramitar
El grueso del trabajo pendiente corresponde al control parlamentario de la oposición sobre el Ejecutivo del PP
¿Se suspenderá el Mercado Medieval de Cáceres? Hay previsión de lluvia para las cuatro jornadas
La Aemet prevé un fin de semana con constantes chubascos sobre la ciudad
Crecen las consultas y pruebas en el SES fuera de la jornada ordinaria
La actividad extraordinaria se incrementa un 33% en las consultas y casi el 50% de las pruebas se hacen con peonadas o en la privada
Las escombreras regresan a la Charca Musia de Cáceres: piden más vigilancia policial para evitarlas
Los empresarios apuntan a sancionar como la única solución para atajar el incivismo
Estos son los diez centros de salud extremeños en los que te puedes vacunar de gripe y covid por la tarde y sin cita
Este lunes arranca la vacunación vespertina, de lunes a jueves y de 16.30 a 19.30 horas. Más allá de esta semana la medida se prolongará según la valoración de cada área de salud
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- Oposiciones del SES: sin cambios por el adelanto electoral
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol