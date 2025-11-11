21D: Elecciones en Extremadura
Óscar Fernández será el candidato de Vox para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura
"El PP nos hizo elegir entre los sillones o los principios y nosotros elegimos los principios", afirma la formación de Santiago Abascal
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes la designación de Óscar Fernández como candidato de Vox en Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre. El actual portavoz parlamentario de la formación sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, senador autonómico y cabeza de cartel en mayo de 2023.
La decisión se produce tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. "Gracias a Santiago Abascal y al comité nacional de Vox por la confianza. Gracias a VOX Cáceres y a VOX Badajoz por el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la fe durante tantos años. Y sobre todo gracias a nuestros afiliados y simpatizantes por llevarnos en volandas. Es un honor", ha afirmado Fernández.
"El Partido Popular en Extremadura hizo elegir a Vox entre sillones o principios. Y por supuesto, nosotros elegimos los principios", ha afirmado Garriga recordando la extinta coalición de gobierno. El dirigente de Vox ha considerado que "los extremeños merecen mucho más" y afirma que el equipo de Santiago Abascal trabajará para recortar el despilfarro político, defender el campo y proteger la central nuclear de Almaraz, además de "combatir la inmigración ilegal y derogar leyes ideológicas".
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- Oposiciones del SES: sin cambios por el adelanto electoral
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol