Óscar Fernández será el candidato de Vox para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura

"El PP nos hizo elegir entre los sillones o los principios y nosotros elegimos los principios", afirma la formación de Santiago Abascal

El Periódico Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mariano Alonso Freire

Mérida / Madrid

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes la designación de Óscar Fernández como candidato de Vox en Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre. El actual portavoz parlamentario de la formación sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, senador autonómico y cabeza de cartel en mayo de 2023.

La decisión se produce tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. "Gracias a Santiago Abascal y al comité nacional de Vox por la confianza. Gracias a VOX Cáceres y a VOX Badajoz por el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la fe durante tantos años. Y sobre todo gracias a nuestros afiliados y simpatizantes por llevarnos en volandas. Es un honor", ha afirmado Fernández.

"El Partido Popular en Extremadura hizo elegir a Vox entre sillones o principios. Y por supuesto, nosotros elegimos los principios", ha afirmado Garriga recordando la extinta coalición de gobierno. El dirigente de Vox ha considerado que "los extremeños merecen mucho más" y afirma que el equipo de Santiago Abascal trabajará para recortar el despilfarro político, defender el campo y proteger la central nuclear de Almaraz, además de "combatir la inmigración ilegal y derogar leyes ideológicas".

