La presión del alquiler llega a Extremadura: los precios se encarecen en Mérida, Plasencia, Cáceres y Badajoz

La presión para encontrar viviendas de alquiler se extiende a las localidades periféricas de las ciudades españolas, pero esta demanda cobra fuerza en las grandes urbes extremeñas, cuyos precios repuntan en el tercer trimestre de 2025. De hecho, y según los datos que maneja Idealista, en las principales ciudades extremeñas se experimenta un interés creciente por el arrendamiento y sitúa el alquiler medio en 693 euros al mes en Cáceres, 670 en Badajoz, 586 en Mérida y 535 en Plasencia.

Sin embargo, las cuatro poblaciones se sitúan a gran distancia del top 50 dominado por la periferia de Madrid, Barcelona y algunas capitales de norte de España. Así, tanto Madrid como Barcelona han caído a los puestos 33 y 21, respectivamente.

Estos datos y su estabilidad implican que, según la web de búsqueda de vivienda, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia se conviertan en opciones atractivas, "que se traduce en una presión de la demanda considerable a la oferta disponible", subraya el experto David Marrero.

El alquiler se dispara

No obstante, la tendencia de subida de los alquileres también ha llegado a Extremadura y en estas cuatro poblaciones se aprecia la tendencia alcista, sobre todo en Mérida y Plasencia, pero sigue colocando a la región como una de las más asequibles de España.

Según Idealista y Fotocasa, Mérida lidera esta subida (13,1%) y 6,8 euros el metro cuadrado. Le sigue Cáceres, con un 8,3%, y 7,7 euros por metro cuadrado. En Badajoz, el alza asciende al 3,6% y 7.6 euros por metro cuadrado. En último lugar, aparece Plasencia con el 12,1%. Así, Extremadura ha sufrido una incremento de los precios en el alquiler del 5,6% y se paga 6,9 euros por metro cuadrado.

Estos números demuestran que el mercado del alquiler en la comunidad autónomo ya no es ajeno a la dinámica nacional de subida de precios, aunque, todavía, los importes se mantenga por debajo de la media nacional, que ya alcanza los 14 euros por metro cuadrado.