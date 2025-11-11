El PSOE denuncia que Génova veta a Guardiola en el debate de RTVE y avanza que tampoco acudirá "con subalternos"

Antonio Rodríguez Osuna, portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, ha denunciado que la candidata del Partido Popular, María Guardiola, “no acudirá al debate propuesto por RTVE porque no la dejan los que mandan en Madrid”. Según el dirigente socialista, esta decisión “demuestra el control absoluto que ejerce Génova sobre el PP extremeño y la falta de autonomía política de su candidata”.

“Guardiola no va porque no la dejan”

Rodríguez Osuna ha insistido en que la ausencia de la candidata popular no responde a una decisión personal, sino a un veto interno del Partido Popular. “Guardiola no va al debate porque no la dejan. Hay una división evidente en el PP extremeño entre los de siempre y los recién llegados que hoy lo dirigen desde los despachos”, ha dicho.

El socialista ha afirmado además que el PP pretende enviar al debate a otro representante, algo que considera “una falta de respeto democrática”. “Los debates son entre candidatos, no entre sustitutos. Si María Guardiola no asiste, el atril quedará vacío”, ha subrayado, añadiendo que se trata de “una cuestión de respeto, transparencia y dignidad democrática”.

“No debatiremos con subalternos”

Desde el Comité Electoral del PSOE se ha dejado claro que la formación no debatirá con delegados designados por Génova. “El Partido Socialista aceptó desde el primer momento la invitación de RTVE y ha pedido más debates, no menos: en RTVE, en Canal Extremadura y en cuantos medios lo propongan”, ha recordado Osuna. “Pero el PP responde negándose a debatir y tratando de imponer quién puede acudir”.

Acusaciones de presión a los medios públicos

El portavoz socialista ha acusado también al Partido Popular de intentar coaccionar a los medios de comunicación públicos para evitar el debate. “Si RTVE mantiene su convocatoria, el PP amenaza con anular el debate. Pretenden imponer sus condiciones incluso a los medios públicos, algo inaudito en democracia”, ha advertido.

Críticas por el uso de recursos institucionales

Rodríguez Osuna ha denunciado además que el Gobierno extremeño en funciones está utilizando recursos públicos con fines partidistas. “Lo que hace María Guardiola no es transparencia, es propaganda pagada con dinero de todos. No se puede confundir la Junta con el PP ni los recursos institucionales con la campaña electoral”, ha afirmado.

El PSOE ha registrado varias denuncias ante la Junta Electoral por el uso indebido de medios públicos. Precisamente, este martes, la Junta Electoral ha desestimado la forumlada contra un vídeo de la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la que divulgaba en en las redes ssociales de la Junta de Extremadura los acuerdos del Consejo de Gobierno desde la sede de la Presidencia. El PSOE ha advertido que iniciará nuevas acciones legales si la situación persiste.

El portavoz socialista ha recordado que el Gobierno de Extremadura se encuentra en funciones y ha acusado a la actual presidenta de utilizar recursos públicos y la imagen institucional de la Junta para hacer propaganda electoral.

“El PSOE defenderá la limpieza democrática”

El portavoz socialista ha concluido que su partido “va a defender la limpieza democrática de este proceso electoral”. “No vamos a permitir trampas, abusos de poder ni manipulación institucional”, ha dicho.

El PSOE de Extremadura reafirma así su "compromiso con la democracia, la transparencia y el respeto a los ciudadanos", subraya Osuna, reiterando su disposición a participar en todos los debates convocados y exigiendo que en ellos estén presentes "los verdaderos candidatos a la Presidencia de la Junta".