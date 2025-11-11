Tendrá que emitirlo el CSN
Quintana critica "las prisas" ahora para conocer el informe sobre el futuro de Almaraz
"Dejemos trabajar a los técnicos, porque parece que se presentan los papeles y ya se quieren saber la fechas", remarca el delegado del Gobierno en Extremadura
Efe
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha criticado este martes "las prisas" que hay ahora para conocer cuándo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitirá su informe sobre la solicitud de prórroga de actividad por parte de la propiedad de la central de Almaraz", cuando han tenido dos años para presentarla y "lo han hecho a última hora".
"Muchos tienen prisas, cuando se podría haber pedido la prórroga hace dos años. Dejemos trabajar a los técnicos, porque parece que se presentan los papeles y ya se quieren saber la fechas", ha remarcado. Quintana ha hecho estas declaraciones con motivo de la reunión convocada en Madrid por el CSN con los delegados y subdelegados del Gobierno en provincias con plantas nucleares y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Esta reunión, de periodicidad anual y tiene como objetivo analizar las actuaciones en curso relacionadas con los planes de respuesta exterior ante emergencias en el entorno de las instalaciones nucleares.
"Han estado enredando"
Aunque el asunto de la prórroga no se ha abordado en esta reunión, Quintana si se ha referido al tema, a preguntas de los medios, y ha insistido en que las empresas propietarias "han estado enredando" y pidiendo rebaja de impuestos, y ha pedido que se deje trabajar a los técnicos para que tomen su decisión.
Críticas a Abel Bautista
Sí ha indicado que en este tiempo "se han dicho muchas cuestiones, algunas muy falsas", como las que, según señala, ha hecho el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, de que la carga fiscal ha subido cinco veces con los gobiernos de Pedro Sánchez, "que es rotundamente falso". "Dejemos trabajar al CSN porque mira por nosotros, es difícil que haya una emergencia, pero si la hay es altamente dañina, porque los residuos de estas centrales nucleares vamos a tener que gestionarlos durante siglos y siglos y eso conlleva que son empresas quienes tienen que asumirlo", ha concluido
