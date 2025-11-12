El Comité Regional del PSOE ratifica las listas a la Asamblea con un respaldo del 98%

"Renovación, trayectoria y madurez". El Comité Regional del PSOE ha ratificado este miércoles las listas a la Asamblea de Extremadura de cara al 21D, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres. Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías, las candidaturas han sido validadas con un respaldo del 98% y el porcentaje de renovación supera el 70%.

"Que el PSOE sea el primer partido en presentar a sus candidatos no es fruto de la casualidad, sino una muestra clara de que esta organización está perfectamente engrasada y tiene capacidad de respuesta y determinación para actuar de forma contundente ante esta convocatoria electoral improvisada y atropellada que ha realizado María Guardiola", ha destacado.

Respaldo de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos el próximo miércoles en un acto público en el hotel Las Lomas de Mérida, en la que será su primera aparición en la precampaña extremeña tras cancelarse el mitin de la pasada semana por el temporal. Mejías ha destacado que toda la maquinaria electoral del PSOE está ya activada con el objetivo de devolver a Extremadura "la estabilidad y la confianza" tras una legislatura "fracasada que no ha servido para nada".

"Extremadura necesita del PSOE y un presidente como nuestro candidatopara seguir avanzando y mejorando la vida de la gente", ha señalado Mejías. A su juicio, pese al adelanto electoral, el PSOE ha demostrado "la máxima coordinación", una organización que trabaja a nivel interno "perfectamente" y con un compromiso a la altura de las circunstancias. "Somos la primera fuerza para llegar al 21D en las mejores condiciones", ha señalado las tras las tensiones por las voces críticas con la candidatura de Gallardo.

"Lo mejor de nuestra tierra"

Según Mejías, el PSOE presenta un equipo compuesto por hombres y mujeres "que representan lo mejor de nuestra tierra: personas comprometidas, con experiencia y mucha ilusión. Renovación, trayectoria y madurez", afirma el secretario de Organización