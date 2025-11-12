21D: Elecciones en Extremadura
El Comité Regional del PSOE ratifica las listas a la Asamblea con un respaldo del 98%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos en un acto público el próximo miércoles en el hotel Las Lomas de Mérida
"Renovación, trayectoria y madurez". El Comité Regional del PSOE ha ratificado este miércoles las listas a la Asamblea de Extremadura de cara al 21D, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres. Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías, las candidaturas han sido validadas con un respaldo del 98% y el porcentaje de renovación supera el 70%.
"Que el PSOE sea el primer partido en presentar a sus candidatos no es fruto de la casualidad, sino una muestra clara de que esta organización está perfectamente engrasada y tiene capacidad de respuesta y determinación para actuar de forma contundente ante esta convocatoria electoral improvisada y atropellada que ha realizado María Guardiola", ha destacado.
Respaldo de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos el próximo miércoles en un acto público en el hotel Las Lomas de Mérida, en la que será su primera aparición en la precampaña extremeña tras cancelarse el mitin de la pasada semana por el temporal. Mejías ha destacado que toda la maquinaria electoral del PSOE está ya activada con el objetivo de devolver a Extremadura "la estabilidad y la confianza" tras una legislatura "fracasada que no ha servido para nada".
"Extremadura necesita del PSOE y un presidente como nuestro candidatopara seguir avanzando y mejorando la vida de la gente", ha señalado Mejías. A su juicio, pese al adelanto electoral, el PSOE ha demostrado "la máxima coordinación", una organización que trabaja a nivel interno "perfectamente" y con un compromiso a la altura de las circunstancias. "Somos la primera fuerza para llegar al 21D en las mejores condiciones", ha señalado las tras las tensiones por las voces críticas con la candidatura de Gallardo.
"Lo mejor de nuestra tierra"
Según Mejías, el PSOE presenta un equipo compuesto por hombres y mujeres "que representan lo mejor de nuestra tierra: personas comprometidas, con experiencia y mucha ilusión. Renovación, trayectoria y madurez", afirma el secretario de Organización
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Pilar Galán estrena nuevo libro: 'Coger el coche y hacer 200 kilómetros para ir a un pueblo, eso es hacer literatura en Extremadura
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol
- TotalEnergies promueve una megaplanta solar en Fuente de Cantos