21D: Elecciones en Extremadura
¿Cuánto se pagará a quienes tengan que ir a una mesa electoral en Extremadura? La Junta publica las compensaciones actualizadas
El presidente de la Junta Electoral Regional recibirá la mayor gratificación, con 3.848 euros
Unas elecciones movilizan a numerosos ciudadanos, ya sea por su implicación directa en los partidos, por su trabajo en tareas de administración, seguridad y otros cometidos, o bien porque simplemente han salido elegidos en los sorteos para la formación de las mesas electorales. Pues bien, la Junta de Extremadura acaba de actualizar las compensaciones económicas establecidas en el Decreto 31/2003, de 25 de marzo, a percibir por quienes presten servicios en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
Las cantidades se modifican hasta alcanzar "el importe que resulta de aplicar el incremento que han experimentado las retribuciones en el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa estatal de carácter básico para los años 2024 a 2025", indica la orden que ha publicado esta semana el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
A continuación, todas las gratificaciones detalladas por responsabilidad del cargo:
👉 Gratificaciones de los miembros de la Junta Electoral de Extremadura:
- Presidente: 3.848 euros
- Vocales: 1.649 euros
- Secretario: 3.298 euros
- El personal colaborador: 60 euros por cada mesa electoral
👉 Gratificaciones de los miembros de las Juntas Electorales de Zona:
- Presidente: 2.978,57 euros
- Vocales judiciales: 1.241,08 euros
- Vocales no judiciales: 695 euros
- Secretarios: 2.730,37 euros
- Personal colaborador: 60,10 euros por cada mesa electoral
👉 Gratificaciones a secretarios de los ayuntamientos, en cuanto delegados de las Juntas Electorales de Zona:
- Secretaría con un número no superior a 10 mesas: 895,81 euros
- Secretaría de 11 a 50 mesas: 992,88 euros
- Secretaría con más de 50 mesas: 1.092,15 euros
- Personal colaborador: 49,66 euros por mesa
- Personal dedicado a la distribución de impresos, papeletas y sobres: 28 euros por mesa.
- Personal dedicado a instalación, mantenimiento y recogida de cabinas y urnas: 33 euros por mesa.
- Personal que realice labores de acondicionamiento de locales: 32 euros por mesa
👉 Gratificaciones de los miembros de las Juntas Electorales Provinciales:
- Presidente: 3.474,99 euros
- Vocales judiciales y delegados de la OCE: 1.488,84 euros
- Vocales no judiciales: 794,27 euros
- Secretario: 3.226,81 euros
- Desplazamientos para asistir a reuniones fuera del municipio de residencia de los miembros de las Juntas Electorales, incluidos jueces de paz y secretarios de los ayuntamientos: 0,26 euros por kilómetro
- Jueces de paz: 75 euros
👉 Otras compensaciones
- Pero además, los ciudadanos que tengan que acudir como presidentes y vocales a las mesas electorales de 21 de diciembre, cuyo sorteo público se realizará entre el 22 y el 26 de noviembre por parte de los ayuntamientos, cobrarán una dieta de 70 euros.
- Asimismo, los policías locales que presten servicios en colegios electorales recibirán 177 euros.
- Los representantes de la administración que tengan que acudir a los colegios electorales percibirán 280 si van provistos de tablet y 259 sin ella.
- El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que colabore en las actividades propias del proceso electoral percibirá las compensaciones económicas fijadas en base a criterios que se consideren objetivos, mediante resolución del titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
