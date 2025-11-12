¿Cuánto se pagará a quienes tengan que ir a una mesa electoral en Extremadura? La Junta publica las compensaciones actualizadas

Unas elecciones movilizan a numerosos ciudadanos, ya sea por su implicación directa en los partidos, por su trabajo en tareas de administración, seguridad y otros cometidos, o bien porque simplemente han salido elegidos en los sorteos para la formación de las mesas electorales. Pues bien, la Junta de Extremadura acaba de actualizar las compensaciones económicas establecidas en el Decreto 31/2003, de 25 de marzo, a percibir por quienes presten servicios en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Las cantidades se modifican hasta alcanzar "el importe que resulta de aplicar el incremento que han experimentado las retribuciones en el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa estatal de carácter básico para los años 2024 a 2025", indica la orden que ha publicado esta semana el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

A continuación, todas las gratificaciones detalladas por responsabilidad del cargo:

👉 Gratificaciones de los miembros de la Junta Electoral de Extremadura:

Presidente: 3.848 euros

Vocales: 1.649 euros

Secretario: 3.298 euros

El personal colaborador: 60 euros por cada mesa electoral

👉 Gratificaciones de los miembros de las Juntas Electorales de Zona:

Presidente: 2.978,57 euros

Vocales judiciales: 1.241,08 euros

Vocales no judiciales: 695 euros

Secretarios: 2.730,37 euros

Personal colaborador: 60,10 euros por cada mesa electoral

👉 Gratificaciones a secretarios de los ayuntamientos, en cuanto delegados de las Juntas Electorales de Zona:

Secretaría con un número no superior a 10 mesas: 895,81 euros

Secretaría de 11 a 50 mesas: 992,88 euros

Secretaría con más de 50 mesas: 1.092,15 euros

Personal colaborador: 49,66 euros por mesa

Personal dedicado a la distribución de impresos, papeletas y sobres: 28 euros por mesa.

Personal dedicado a instalación, mantenimiento y recogida de cabinas y urnas: 33 euros por mesa.

Personal que realice labores de acondicionamiento de locales: 32 euros por mesa

👉 Gratificaciones de los miembros de las Juntas Electorales Provinciales:

Presidente: 3.474,99 euros

Vocales judiciales y delegados de la OCE: 1.488,84 euros

Vocales no judiciales: 794,27 euros

Secretario: 3.226,81 euros

Desplazamientos para asistir a reuniones fuera del municipio de residencia de los miembros de las Juntas Electorales, incluidos jueces de paz y secretarios de los ayuntamientos: 0,26 euros por kilómetro

Jueces de paz: 75 euros

👉 Otras compensaciones