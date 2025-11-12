Extremadura, lista para el hielo: 1.575 toneladas de sal y decenas de máquinas en alerta

La comunidad autónoma dispone ya de 32 equipos completos de maquinaria, 30 vehículos auxiliares y 1.575 toneladas de sal para hacer frente a posibles incidencias por nieve, hielo o lluvias intensas en la red de carreteras del Estado. Este operativo, que forma parte del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026, fue revisado este martes en una reunión presidida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, quien subrayó que la región “está prevenida y preparada” ante cualquier fenómeno meteorológico adverso.

Coordinación entre administraciones

El encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno, sirvió para reforzar la coordinación entre los distintos organismos implicados: Tráfico, AEMET, Demarcación de Carreteras, Guardia Civil, Policía Nacional, UME, Junta de Extremadura, diputaciones, Fempex y Cruz Roja, entre otros.

Quintana destacó que el objetivo principal es “intensificar la eficacia de las actuaciones” y reducir los tramos con restricciones o retenciones de tráfico, además de garantizar la atención a los conductores en caso de emergencia.

Medidas preventivas

Durante la reunión se definieron medidas para prevenir la formación de placas de hielo, informar con antelación a los usuarios y retirar la nieve rápidamente en episodios de nevada con el fin de mantener la seguridad vial.

Desglose de medios

El operativo se reparte en:

👉 32 equipos completos de maquinaria, distribuidos en 14 unidades en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, además de 7 todoterrenos, 14 camiones con pluma y 9 máquinas mixtas.

👉 1.575 toneladas de sal que se distribuyen en seis silos y trece naves: 476 toneladas en Badajoz y 1.099 en Cáceres. Según explicó el delegado, “en la provincia cacereña hay más puntos de almacenamiento porque, al tener mayor altitud, hay más posibilidades de nevadas”.

👉También se dispone de 2.380 kilos de cloruro cálcico, un producto que se utiliza en condiciones extremas de bajas temperaturas.

👉 El plan incluye además 14 plantas de salmuera (7 en cada provincia), con una capacidad total de 368.000 litros —160.000 en Badajoz y 208.000 en Cáceres—. La salmuera es agua con una concentración de sal superior al 5% disuelta.

Balance de la última campaña

A modo de referencia, en la campaña anterior se consumieron 791 toneladas de sal, y se realizaron 255 actuaciones: 11 operaciones curativas en la provincia de Cáceres y 244 operaciones de carácter preventivo (208 en la provincia de Cáceres y 36 en la de Badajoz).

Predicción meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cuenta en Extremadura con más de 160 estaciones meteorológicas, de las cuales 53 envían datos cada hora para la vigilancia y observación del tiempo en distintos puntos de la región.

Según la predicción estacional para el invierno 2025-2026, lo más probable es que las precipitaciones sean inferiores a los valores medios y que las temperaturas se mantengan más cálidas de lo habitual.

Llamamiento a la prudencia

El delegado del Gobierno agradeció el trabajo conjunto de todos los organismos implicados —Administración del Estado, Junta de Extremadura, ayuntamientos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— para garantizar la movilidad y la seguridad de los viajeros.

Por último, José Luis Quintana hizo un llamamiento a la prudencia de los conductores ante condiciones meteorológicas adversas y recordó la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia “para evitar situaciones de riesgo en carretera”.