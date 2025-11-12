Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha indicado este miércoles que entre abril y junio de 2026 entrará en servicio la circulación a 300 kilómetros por hora de los trenes por Extremadura de la futura línea de Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa.

Puente ha dado esa fecha en el Congreso, al contestar una interpelación de Podemos en la sesión de control.

Así, ha puntualizado que los trenes por Extremadura, desde Talayuela (Cáceres) hasta Badajoz, discurrirán a alta velocidad dentro de unos meses, aunque se demore hasta 2030 en los tramos por Castilla-La Mancha y hasta 2034 de Badajoz a Lisboa.

Ha recordado que ya han circulado a 300 kilómetros por hora en pruebas y que la próxima primavera terminará la puesta a punto del sistema de gestión de tráfico ferroviario ERTMS-2 en esos tramos.

Cuando Martina Velarde, diputada de Podemos, le ha reprochado que la línea Madrid-Lisboa no esté hasta 2034, Puente ha matizado que el Gobierno portugués ha decidido priorizar la conexión Lisboa-Oporto, pero que la parte española estará lista en 2030.

Los tramos por Toledo

En cuanto a los tramos que discurrirán por la provincia de Toledo, el ministro ha apuntado que dos de los tres, "antes de fin de año", tendrán el estudio informativo para la declaración de impacto ambiental.

Respecto al tercero, "el punto más complejo", el paso por Toledo ciudad, Puente ha dicho que según las últimas conversaciones con la Junta de Castilla-La Mancha es optimista para encontrar "pronto una solución favorable que desbloquee esa parte del trazado".

Una línea que irá entrando en servicio progresivamente, "según cada tramo se vaya acabando, simplemente añadiendo intercambiadores", ha subrayado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. / Europa Press

La Ruta de la Plata

Velarde también ha reclamado que se reconstruya la Ruta de la Plata ferroviaria para conectar Andalucía con Asturias antes de 2050, fecha fijada por la Unión Europea.

Puente ha señalado que ya han dado el primer paso, el estudio de viabilidad para los más de 300 kilómetros entre Plasencia y Astorga (León).

Ha cifrado en 6.000 millones de euros lo que puede costar una vía por una "orografía complicada" y que hay que hacer "'ex novo'", porque aunque existió en el pasado, "no nos vale la anterior", que es ahora una senda verde de la que no se puede aprovechar ni el trazado.

Si la Comisión Europea la tiene en el horizonte 2050, es porque no está entre las prioridades, pero "eso no quiere decir que no se pueda abordar antes", ha dicho el ministro.

"Coser Iberia"

La diputada andaluza de Podemos le ha recriminado que mantenga "la deuda inmensa con el ferrocarril extremeño" y ha reclamado "un tren de servicio público entre Extremadura y el Alentejo" portugués, porque "coser la Península, coser Iberia, debería ser una prioridad para este Gobierno".

En ese sentido, ha pedido también la conexión Badajoz-Valencia, para "vertebrar el país sin tener que pasar impepinablemente por Madrid.