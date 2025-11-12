Guardiola responde a Sánchez: “El ridículo espantoso lo ha hecho él enchufando a su hermano”

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha respondido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que “el ridículo espantoso lo ha hecho él enchufando a su hermano con el dinero de todos”. Además, le ha pedido que deje de utilizar a Extremadura “en su gresca política”.

Estas declaraciones llegan después de que Sánchez calificara en el Congreso de los Diputados de “ridículo espantoso” la gestión de Guardiola durante los incendios del verano pasado, acusándola de hacer “politiquería” y de pedir “el doble de recursos que hay en toda la Unión Europea”, mientras mantenía retenes de bomberos sin activar.

“Mintió descaradamente”

Guardiola afirma que Sánchez "miente descaradamente” y recurre “una vez más a la desinformación para desacreditar una gestión seria, responsable y transparente”. La presidenta ha defendido el trabajo de la Junta en materia de prevención y extinción de incendios y ha lamentado que el presidente del Gobierno utilice una catástrofe “para hacer política partidista”.

Asimismo, ha recordado que durante aquellos días críticos Sánchez permaneció de vacaciones, sin interrumpir su descanso “mientras España entera ardía de norte a sur”.

“Algunos estuvimos en Jarilla desde el primer momento; otros llegaron una semana tarde, bronceaditos de la Mareta, mientras Extremadura se quemaba”, ha subrayado Guardiola.

“Nuestra obligación es proteger a los extremeños”

La presidenta ha asegurado que su deber es “proteger a los extremeños y su patrimonio natural”, y que “volvería a hacer lo mismo” en una situación similar, solicitando los recursos que indicaran los profesionales.

También ha recalcado que el Gobierno regional seguirá trabajando “con seriedad, responsabilidad y respeto institucional, lejos de la utilización partidista de las catástrofes”.

“Mientras otros hacen discursos incendiarios, nosotros gestionamos y obtenemos resultados”, ha afirmado

Guardiola ha defendido la gestión presupuestaria en materia forestal, señalando que la ejecución en prevención de incendios superará el 90% este año. Además, ha destacado que el programa de conservación, protección y mejora de montes ha pasado de 34 millones en 2022 a 62 millones en 2024, con una ejecución cercana al 91%, y que para 2025 se incrementará hasta los 96 millones de euros.

También ha recordado que, por primera vez en la historia del Plan INFOEX, la plantilla de prevención iguala a la de extinción, gracias a la creación de 138 plazas de bomberos forestales que ahora cubren el 100% de la jornada laboral.