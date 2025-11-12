El mejor pueblo al que viajar en noviembre está en Extremadura, según los expertos

Además de un patrimonio natural envidiable, Extremadura tiene numerosas cualidades que hacen de ella una región única. Es el primer hogar de muchos y el refugio soñado de tantos otros. Por ello, cada vez son más los turistas que deciden descubrir Extremadura y dejarse atrapar por su esencia. Una de las mejores formas de hacerlo es visitando sus pueblos. En su tradicional recomendación mensual, los expertos de National Geographic han elegido precisamente un pueblo extremeño para visitar este mes de noviembre.

Situado en el pintoresco Valle del Ambroz, Hervás emerge como uno de los pueblos más fascinantes de Extremadura. Tiene la judería mejor conservada de España, declarada Conjunto Histórico‑Artístico en 1969, es un laberinto de calles estrechas y empedradas, jalonadas por casas con entramado de madera de castaño y adobe, vestigios de una comunidad judía floreciente en el siglo XV. De hecho, cuenta con la célebre Travesía del Moral, con apenas 50 cm de ancho, una de las calles más estrechas de España.

La Travesía del Moral / EP

Iglesias y museos

Además de la judería, destacan las iglesias de Santa María y San Juan Bautista (cuyo antiguo convento trinitario del siglo XVII se ha reconvertido en el hotel Valle del Ambroz, de la Red de Hospederías de Extremadura). Otros rincones de esta población son el antiguo hospital franciscano, que actualmente alberga el ayuntamiento, y el palacio barroco de los Dávila, donde se encuentra el Museo Pérez Comendador-Leroux, dedicado a la trayectoria artística del matrimonio hispano-francés que formaron el escultor e hijo predilecto de Hervás, Enrique Pérez Comendador, y la pintora francesa Magdalena Leroux.

A las afueras, destaca un cortijo que alberga el Museo de la Moto y el Coche Clásico, que presume de ser el mayor de Europa en su clase. Se dedica a la muestra de transportes rodados, como bicicletas con sidecar, carritos de bebé o hasta el clásico autobús escolar amarillo de las carreteras norteamericanas.

A las afueras de Hervás se puede visitar el Centro de Interpretación del Ferrocarril en Extremadura, ubicado en la antigua estación de tren de Hervá. El ferrocarril dio servicio a pasajeros y mercancías durante poco más de un siglo, entre 1893 y 1996. Actualmente, la plataforma de la vía se conoce como el Camino Natural Vía de la Plata.

Hervás. / Revista Viajar

Gastronomía

Su gastronomía es también otro de sus puntos fuertes. Tanto en el mesón 'El 60' como el restaurante 'Azacán' se degustan la cocina típicamente extremeña, pero aliñada con técnicas de vanguardia y productos locales. A continuación, se muestran varios de los platos típicos de la zona.

Caldereta de cordero : Plato estrella de las fiestas y reuniones. Se elabora con cordero de la sierra, pimientos, cebolla, vino y especias. Muy típica en épocas de matanza o celebraciones populares.

: Plato estrella de las fiestas y reuniones. Se elabora con cordero de la sierra, pimientos, cebolla, vino y especias. Muy típica en épocas de matanza o celebraciones populares. Patatas escabechadas : Un guiso humilde pero delicioso, hecho con patatas, pimiento, cebolla, ajo, vinagre y laurel. Se sirve tanto caliente como frío.

: Un guiso humilde pero delicioso, hecho con patatas, pimiento, cebolla, ajo, vinagre y laurel. Se sirve tanto caliente como frío. Zorongollo : Ensalada tradicional extremeña con pimientos rojos asados, tomate, ajo y aceite de oliva virgen extra. Suele acompañar carnes o ser tapa en los bares.

: Ensalada tradicional extremeña con pimientos rojos asados, tomate, ajo y aceite de oliva virgen extra. Suele acompañar carnes o ser tapa en los bares. Migas extremeñas : Pan duro desmenuzado y frito con panceta, chorizo, ajo y pimientos. Se sirven a menudo con uvas o melón para contrastar sabores.

: Pan duro desmenuzado y frito con panceta, chorizo, ajo y pimientos. Se sirven a menudo con uvas o melón para contrastar sabores. Sopas canas o sopas de tomate: Guisos calientes típicos del invierno, hechos con pan, tomate, ajo y pimentón de la Vera.

Algunos postres:

Perrunillas : Galletas de manteca, anís y azúcar, crujientes y muy típicas en toda Extremadura.

: Galletas de manteca, anís y azúcar, crujientes y muy típicas en toda Extremadura. Floretas y roscas fritas : Dulces de sartén presentes en Semana Santa y ferias.

: Dulces de sartén presentes en Semana Santa y ferias. Cerezas en aguardiente: Postre típico de la zona, aprovechando la cercanía al Valle del Jerte.

Desde 1997, todos los años a comienzos del verano, la localidad celebra el festival Los Conversos. Durante los cuatro días que dura el evento, cada noche y en un escenario natural a orillas del Ambroz, se representa una obra de teatro que narra las consecuencias del decreto de expulsión, mientras que en paralelo se celebran conciertos, exposiciones y degustaciones que rescatan el legado sefardí de Hervás.