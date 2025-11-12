Extremadura consolida su hegemonía vinícola con sus bodegas estrella en la Guía Gourmets 2026

Grupo Gourmets acaba de publicar su último volumen, una publicación que recoge 5.017 vinos y 1.295 bodegas referenciadas del panorama nacional. Esta práctica guía para los amantes del vino presenta 2.973 referencias catadas a ciegas, comentadas y calificadas, y 4.085 vinos catados a ciegas con sus características y precios.

Además, la publicación selecciona 220 tiendas especializadas y 136 zonas vinícolas españolas, entre ellas, la Denominación de Origen (DO) Ribera del Guadiana, el máximo exponente de nuestra tierra, así como las principales marcas amparadas en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vino de la Tierra de Extremadura y algunos espumosos de la DO Cava.

La clasificación IGP Vino de la Tierra de Extremadura abarca elaboraciones tanto de Badajoz como de Cáceres. En el caso de la provincia pacense, las bodegas representadas son Pago Los Balancines, con etiquetas como Barbas de Gata 2019 o Cerro del Boticario; Palacio Quemado, de la familia Alvear, con vinos como La Zarcita 2023 o la La Zarcita Garnacha 2022, con 93 puntos; Viñedos de Pozanco, con 10-12 Frizzante y 10-12 Selección 2021; Vadeorite Bodegas, con su blanco verdejo Ruta del Conquistador Verdejo 2024; y Viña Santa Marina, destacando su tinto 100% tempranillo Torremayor 12 meses 2021.

Habla Duende 2023, 95 puntos / Bodegas Habla

En cuanto a Cáceres, recoge varias etiquetas de una de las bodegas más punteras e internacionales de la región, Habla. Concede 97 puntos a su Esencia Habla Mágnum 2016, y 95 a Habla Duende 2023, un blanco ecológico 100% sauvignon blanc fermentado en barrica. La guía también puntúa Habla Nº 34 2021 (94), Habla de Ti 2024 (93), Habla del Silencio 2023 (93) y Habla de Ti 2024 (90).

En su guía de compras recomienda pasarse por La Bodega de Santa Marina, en Badajoz, Don Vinito, en Don Benito, y Sello Ibérico Gabriel Mostazo, en Cáceres, y La Casa del Jamón, en Plasencia. Aunque nosotros nos permitimos sugerir en la capital cacereña Dinamarca, distribuidores y con tienda propia de venta al público en el polígono Las Capellanías.

Denominación de Origen Ribera del Guadiana

La DO Ribera del Guadiana, por su parte, tiene 41.503 hectáreas de viñedos inscritas en las distintas subzonas diferenciadas que son: Cañamero, Matanegra, Montánchez, Ribera Alta, Ribera Baja y Tierra de Barros. Aquí se cultivan variedades blancas y tintas, que van desde la moscatel de Alejandría a la pardina, pasando por la syrah, la pinot noir o la malbec.

Mapa de la región y subzonas de la DO Ribera del Guadiana / D.O. Ribera del Guadiana

Las Bodegas Martínez Paiva, con Juan Andrés Martínez al frente en la parte enológica, tienen varios vinos recomendados, entre ellos, Paiva 56 Barricas 2021, Paiva Cosecha 2024 y Soloi Graciano 2021. También adscrita a la DO Ribera del Guadiana está Pago Los Balancines, con referencias tan apetecibles como Huno 2018, Balancines Garnacha & Garnacha o Alunado de los Balancines 2023.

En el caso de Palacio Quemado, destacan Palacio Quemado 2022 y Palacio Quemado 2020. Mientras, de Viñedos de Pozanco selecciona Sinoble 2024, Sinoble Moscatel 2024 y Viñedos de Pozanco Verdejo 20245.

También están incluidas en la guía tres referencias de Valdeorite: Lar de Barros 2021, Lar de Barros Afrutado 2024 y Lar de Barros Tempranillo 2024. Por último, la selección de Viñaoliva, en Almendralejo, la componen, entre otras etiquetas, Zaleo 2024, Zaleo Premium 2021 y Doble de Zaleo 2021.

En el apartado de los vinos espumosos, adscritos a la DO Cava, la guía recomienda Extrem de Bonaval y Extrem de Bonaval Rosado, de Valdeorite Bodegas.

Esta exhaustiva radiografía del panorama enológico nacional, con sus más de 5.000 referencias catadas a ciegas, se consolida como una herramienta imprescindible para profesionales y aficionados. La destacada representación y las altas calificaciones obtenidas por la DO Ribera del Guadiana, la IGP Vino de la Tierra de Extremadura y el DO Cava extremeño, con mención a sus tiendas especializadas, reafirman la calidad, el prestigio y la diversidad de la producción vinícola de la región en el mapa nacional. La guía invita, en definitiva, a descubrir y disfrutar de la excelencia de los vinos extremeños.