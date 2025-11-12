Vocabulario de la Generación Alfa
'MOS' y 'DOS': el vocabulario en clave de los más jóvenes para alertar de la presencia de un adulto
Anglicismos, códigos secretos y frases virales en redes sociales, así se comunican los adolescentes en redes sin que los mayores se enteren
El vocabulario de los más jóvenes no deja de sorprender, los anglicismos se cuelan en nuestro lenguaje, derivados del uso de las redes sociales y los videojuegos, y ya forman parte del día a día de toda una generación.
Lenguaje en clave
Entre estos vocablos destacan dos especialmente alarmantes: MOS y DOS. Se trata de un código secreto empleado por los jóvenes para avisar de que hay un adulto cerca o que alguien está mirando su pantalla. De esta manera, cambian la conversación y evitan llamar la atención. Estas siglas derivan del inglés:
- MOS: Mother Over Shoulder (madre al hombro o mi madre está cerca)
- DOS: Dad Over Shoulder (mi padre está cerca")
También existe la variante POS (Parents Over Shoulder), que se usa cuando ambos padres están cerca.
Anglicismos en el vocabulario
Siguiendo con los anglicismos, los jóvenes utilizan otra sigla muy extendida: FOMO (Fear Of Missing Out), que describe el miedo a no estar presente y perderse un plan o algo importante que pueda suceder.
Pero estas no son las únicas expresiones que han conquistado su vocabulario. En redes se han viralizado otras muletillas como 'six seven', y no, no se refieren a simples números. Es una expresión algo ambigua que no tiene un significado fijo: sirve tanto para celebrar algo como para expresar certeza. Podría considerarse el nuevo "en plan" de esta generación.
Dichos transformados
También existen expresiones que recuerdan a las utilizadas toda la vida, como 'y punch', derivada de 'y punto', o 'jiome', una versión moderna del clásico '¡sí, hombre!'.
Algunas palabras se han transformado por completo. Lo que antes era ser un NPC (Non Playable Character o personaje no jugable), ahora se sustituye por ser un 'charca', término que se utiliza para describir a alguien sin iniciativa ni mucha personalidad, que simplemente sigue lo que hace el resto.
En redes sociales
Una de las expresiones más repetidas en TikTok en las últimas semanas es 'ella jura 💜', que se emplea para señalar que alguien cree que algo es cierto cuando todos los demás saben que no lo es.
