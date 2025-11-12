Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El consejo de gobierno regional ha autorizado la dotación para financiar la unidad productiva días después de que el Gobierno central garantizara el compromiso de gasto para su puesta en marcha

El colectivo destaca que se pone en riesgo la viabilidad económica de uno de los eventos más populares y masivos de la agenda de ocio extremeña

Nacida en Cáceres, aunque se crió en Béjar (Salamanca), acaba de recibir en España el premio Zendal por su trayectoria científica. Dirige diversos proyectos sobre virus en la Facultad de Medicina Icahn del Monte Sinaí, en Nueva York, un centro de referencia mundial

Tras conocer la fecha del juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo y 9 investigados más por la presunta contratación irregular del primero en la Diputación de Badajoz, la defensa del músico repasa algunos hitos de esta mediática causa

El ayuntamiento licita la redacción del proyecto de obras para adaptar una parcela en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte como uso polivalente