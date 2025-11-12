Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La Junta da luz verde a cinco millones de euros para el centro de almacenamiento de energía de Cáceres
El consejo de gobierno regional ha autorizado la dotación para financiar la unidad productiva días después de que el Gobierno central garantizara el compromiso de gasto para su puesta en marcha
Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias
El colectivo destaca que se pone en riesgo la viabilidad económica de uno de los eventos más populares y masivos de la agenda de ocio extremeña
Ana Fernández-Sesma: "También deberíamos estar preparados para una guerra de patógenos"
Nacida en Cáceres, aunque se crió en Béjar (Salamanca), acaba de recibir en España el premio Zendal por su trayectoria científica. Dirige diversos proyectos sobre virus en la Facultad de Medicina Icahn del Monte Sinaí, en Nueva York, un centro de referencia mundial
El abogado de David Sánchez ante el juicio en la Audiencia de Badajoz: "Hay cierta pérdida de imparcialidad que justificaría la recusación"
Tras conocer la fecha del juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo y 9 investigados más por la presunta contratación irregular del primero en la Diputación de Badajoz, la defensa del músico repasa algunos hitos de esta mediática causa
Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
El ayuntamiento licita la redacción del proyecto de obras para adaptar una parcela en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte como uso polivalente
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos
- Jesús Redondo Bermejo, el secreto de 110 años en una vida: 'Nunca he fumado ni bebido alcohol
- TotalEnergies promueve una megaplanta solar en Fuente de Cantos
- Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas