"No pedimos privilegios, sino justicia democrática": los regionalistas reclaman un espacio en el debate electoral de RTVE

Los regionalistas extremeños que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre bajo la coalición Juntos por Extremadura Levanta critican que se les excluya del debate organizado en RTVE y exigen su participación en el espacio televisivo. La formación, que aglutina a Juntos por Extremadura y Levanta, en colaboración con Cáceres Viva, denuncia que se invite únicamente a los partidos políticos con representación actual en la Asamblea de Extremadura y se deje fuera a otros que también concurren legítimamente a las elecciones.

De este modo, consideran que esta exclusión "vulnera el principio de Pluralidad Política e Igualdad de Oportunidades que debe regir en los medios de comunicación públicos, especialmente en periodo electoral", según denuncian en una nota de prensa.

El candidato de la coalición, Raúl González, subraya en este sentido que RTV, como ente público financiado por toda la ciudadanía, "tiene la responsabilidad de ofrecer a los extremeños una visión completa, diversa y representativa de todas las opciones que se presentan a los comicios".

Argumentan, además, que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y las recomendaciones de la Junta Electoral Central establecen que los medios de comunicación públicos "deben respetar el principio de Proporcionalidad y Neutralidad Informativa, garantizando un trato equitativo a todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones".

Información veraz, plural y completa

"Negar ese espacio a quienes también representan la voz de una parte del electorado supone limitar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, plural y completa", se quejan, al tiempo que apostillan que la coalición "no pide privilegios, sino justicia democrática". "RTVE pertenece a todos los extremeños, no solo a los partidos con representación parlamentaria. Si se impide a nuevas formaciones participar en los debates, se está impidiendo que los ciudadanos escuchen todas las propuestas y decidan en libertad", remarca Raúl González.

Al mismo tiempo, inciden en que "Extremadura no puede seguir siendo un eco lejano de los intereses dictados desde Madrid. Las decisiones que afectan a los extremeños deben debatirse y confrontarse desde la tierra, con voz propia, libre de tutelas y con sentido regional".

Por ello, Juntos por Extremadura Levanta reivindica una comunicación pública "que represente el equilibrio entre provincias, la centralidad y la defensa de los intereses autonómicos frente a los 'laboratorios electorales' nacionales". "Extremadura no puede ser tratada como un experimento político, sino como una comunidad madura que exige respeto y espacio propio en el debate público", apostillan.

Por último, la coalición insiste que "la democracia no se fortalece cerrando micrófonos, sino abriéndolos a todas las voces que aspiran a mejorar la región y representar a sus ciudadanos desde la honestidad y el compromiso con Extremadura".