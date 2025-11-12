El PP busca el voto femenino: "Las mujeres están escribiendo las mejores páginas"

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado que su partido afronta el 21D con el objetivo de lograr la estabilidad que el Parlamento regional ha "negado" al Ejecutivo de María Guardiola durante los últimos dos años. "De esto van las elecciones, no hay nada más. De seguir creciendo o de seguir en el bloqueo que proponen otros", ha afirmado Bautista durante una visita a la empresa de pimentón El Caballo de Oro en Jaraíz de la Vera.

El dirigente popular ha aprovechado su intervención para destacar el papel de las mujeres de los pueblos, asegurando que "el mundo rural lo están haciendo fundamentalmente las mujeres" y que son ellas quienes "emprenden, toman decisiones y abren negocios" en Extremadura. "Las mujeres están escribiendo las mejores páginas", ha sostenido.

Abel Bautista, número 2 del PP de Extremadura, atiende a los medios desde Jaraíz de la Vera. / El Periódico

Relevo generacional y apoyo a autónomos

Bautista ha puesto como ejemplo la empresa que ha visitado, dirigida por una mujer que representa la cuarta generación familiar al frente del negocio. Ha subrayado que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una línea de ayudas de 3 millones de euros para facilitar el relevo generacional, especialmente en el entorno rural, que "antes se veía como una debilidad y ahora se percibe como una fortaleza".

En la misma línea, ha recordado que el Gobierno regional mantiene su apoyo a los trabajadores autónomos, acompañándolos en los cinco primeros años de actividad y ofreciendo incentivos a quienes decidan continuar trabajando después de los 65 años.

Las mujeres, protagonistas del crecimiento económico

El secretario general del PP ha destacado que, desde que María Guardiola llegó a la Presidencia de la Junta, 4.500 mujeres más trabajan en Extremadura y se ha duplicado el número de aquellas que ocupan puestos de dirección en empresas. Además, ha precisado que ocho de cada diez nuevos autónomos son mujeres, un dato que ha utilizado para contraponer la gestión del PP a los "discursos de igualdad de la izquierda".

"Cuando se habla tanto de feminismo y de igualdad, una cosa son los discursos a la izquierda del tablero y otra son los hechos de una persona, María Guardiola, que gobierna con independencia de partidos e ideologías", ha sostenido.

Bautista ha insistido en que Guardiola quiere continuar gobernando para "consolidar un nuevo modelo social y económico" que ofrezca oportunidades tanto en el medio rural como en las ciudades. "Para que esto siga produciéndose, debemos tener estabilidad. Una estabilidad que niegan los otros partidos y que los ciudadanos decidirán el 21 de diciembre", ha concluido.