Viaja al corazón de Extremadura a través de tres recetas típicas: aprende a cocinarlas en minutos

Estas recetas muy comunes en los hogares extremeños están ligadas a los productos del campo y la dehesa

Caldereta de cordero extremeño

Jorge Segura

La cocina extremeña es un reflejo fiel de su tierra: sencilla, sabrosa y ligada a los productos del campo y la dehesa. Desde sus embutidos y quesos hasta sus guisos tradicionales, Extremadura ofrece una riqueza culinaria única que combina historia, tradición y sabor. A continuación, presentamos tres recetas típicas extremeñas que constituyen la esencia de esta región: las migas extremeñas, la caldereta de cordero y la Torta del Casar con pimientos asados.

Migas Extremeñas

Ingredientes:

  • 500 g de pan asentado (del día anterior)
  • 1 cabeza de ajos
  • 150 g de panceta o tocino
  • 100 g de chorizo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 cucharada de pimentón de la Vera
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y agua

Preparación:

  1. Cortar el pan en trozos pequeños y humedecer ligeramente con agua y sal. Dejar reposar tapado durante unas horas.
  2. En una sartén grande, freír la panceta y el chorizo hasta que queden crujientes. Retirar y reservar.
  3. En el mismo aceite, dorar los ajos enteros y el pimiento troceado.
  4. Añadir el pimentón y, enseguida, el pan humedecido. Remover constantemente para que se impregne bien y no se queme.
  5. Cocinar a fuego lento hasta que las migas queden sueltas y doradas. Servir con la panceta y el chorizo por encima.
Migas extremeñas

Migas extremeñas / EP

Caldereta de Cordero Extremeña

Ingredientes:

  • 1 kg de cordero troceado (preferiblemente de cabrito o cordero lechal)
  • 1 cebolla grande
  • 4 dientes de ajo
  • 2 hojas de laurel
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 cucharada de pimentón de la Vera
  • Aceite de oliva, sal y pimienta
  • Agua o caldo

Preparación:

  1. Salpimentar el cordero y dorarlo en una cazuela con aceite de oliva.
  2. Añadir la cebolla picada, los ajos y el laurel; sofreír hasta que la cebolla quede transparente.
  3. Incorporar el pimentón, remover rápidamente y agregar el vino blanco.
  4. Cubrir con agua o caldo y dejar cocer a fuego lento durante unos 45 minutos, hasta que la carne esté tierna.
  5. Rectificar de sal y servir caliente acompañado de patatas fritas o pan casero.
Caldereta de Cordero

Caldereta de Cordero / EP

Torta del Casar con Pimientos Asados

Ingredientes:

  • 1 Torta del Casar
  • 2 pimientos rojos grandes
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y vinagre balsámico (opcional)

Preparación:

  • Asar los pimientos en el horno a 200 °C durante unos 30-40 minutos, dándoles la vuelta a mitad del tiempo.
  • Una vez asados, pelarlos, quitarles las semillas y cortarlos en tiras. Aliñar con aceite de oliva, sal y, si se desea, unas gotas de vinagre balsámico.
  • Calentar ligeramente la Torta del Casar para que su interior quede cremoso.
  • Servir los pimientos asados junto al queso fundente, acompañado de pan tostado.

'MOS' y 'DOS': el vocabulario en clave de los más jóvenes para alertar de la presencia de un adulto

Viaja al corazón de Extremadura a través de tres recetas típicas: aprende a cocinarlas en minutos

Extremadura se sitúa entre las comunidades más baratas del país para pasar la ITV

Extremadura dará ayudas de hasta 900 euros para el transporte del alumnado de Bachillerato y FP

El mejor pueblo al que viajar en noviembre está en Extremadura, según los expertos

Educación convoca las pruebas para la obtención directa de títulos de Técnico y Técnico Superior de FP

Ana Fernández-Sesma, investigadora extremeña: "También deberíamos estar preparados para una guerra de patógenos"

