Viaja al corazón de Extremadura a través de tres recetas típicas: aprende a cocinarlas en minutos

La cocina extremeña es un reflejo fiel de su tierra: sencilla, sabrosa y ligada a los productos del campo y la dehesa. Desde sus embutidos y quesos hasta sus guisos tradicionales, Extremadura ofrece una riqueza culinaria única que combina historia, tradición y sabor. A continuación, presentamos tres recetas típicas extremeñas que constituyen la esencia de esta región: las migas extremeñas, la caldereta de cordero y la Torta del Casar con pimientos asados.

Migas Extremeñas

Ingredientes:

500 g de pan asentado (del día anterior)

1 cabeza de ajos

150 g de panceta o tocino

100 g de chorizo

1 pimiento rojo

1 cucharada de pimentón de la Vera

Aceite de oliva virgen extra

Sal y agua

Preparación:

Cortar el pan en trozos pequeños y humedecer ligeramente con agua y sal. Dejar reposar tapado durante unas horas. En una sartén grande, freír la panceta y el chorizo hasta que queden crujientes. Retirar y reservar. En el mismo aceite, dorar los ajos enteros y el pimiento troceado. Añadir el pimentón y, enseguida, el pan humedecido. Remover constantemente para que se impregne bien y no se queme. Cocinar a fuego lento hasta que las migas queden sueltas y doradas. Servir con la panceta y el chorizo por encima.

Migas extremeñas / EP

Caldereta de Cordero Extremeña

Ingredientes:

1 kg de cordero troceado (preferiblemente de cabrito o cordero lechal)

1 cebolla grande

4 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 vaso de vino blanco

1 cucharada de pimentón de la Vera

Aceite de oliva, sal y pimienta

Agua o caldo

Preparación:

Salpimentar el cordero y dorarlo en una cazuela con aceite de oliva. Añadir la cebolla picada, los ajos y el laurel; sofreír hasta que la cebolla quede transparente. Incorporar el pimentón, remover rápidamente y agregar el vino blanco. Cubrir con agua o caldo y dejar cocer a fuego lento durante unos 45 minutos, hasta que la carne esté tierna. Rectificar de sal y servir caliente acompañado de patatas fritas o pan casero.

Caldereta de Cordero / EP

Torta del Casar con Pimientos Asados

Ingredientes:

1 Torta del Casar

2 pimientos rojos grandes

Aceite de oliva virgen extra

Sal y vinagre balsámico (opcional)

Preparación: