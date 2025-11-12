Gastronomía
Viaja al corazón de Extremadura a través de tres recetas típicas: aprende a cocinarlas en minutos
Estas recetas muy comunes en los hogares extremeños están ligadas a los productos del campo y la dehesa
La cocina extremeña es un reflejo fiel de su tierra: sencilla, sabrosa y ligada a los productos del campo y la dehesa. Desde sus embutidos y quesos hasta sus guisos tradicionales, Extremadura ofrece una riqueza culinaria única que combina historia, tradición y sabor. A continuación, presentamos tres recetas típicas extremeñas que constituyen la esencia de esta región: las migas extremeñas, la caldereta de cordero y la Torta del Casar con pimientos asados.
Migas Extremeñas
Ingredientes:
- 500 g de pan asentado (del día anterior)
- 1 cabeza de ajos
- 150 g de panceta o tocino
- 100 g de chorizo
- 1 pimiento rojo
- 1 cucharada de pimentón de la Vera
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y agua
Preparación:
- Cortar el pan en trozos pequeños y humedecer ligeramente con agua y sal. Dejar reposar tapado durante unas horas.
- En una sartén grande, freír la panceta y el chorizo hasta que queden crujientes. Retirar y reservar.
- En el mismo aceite, dorar los ajos enteros y el pimiento troceado.
- Añadir el pimentón y, enseguida, el pan humedecido. Remover constantemente para que se impregne bien y no se queme.
- Cocinar a fuego lento hasta que las migas queden sueltas y doradas. Servir con la panceta y el chorizo por encima.
Caldereta de Cordero Extremeña
Ingredientes:
- 1 kg de cordero troceado (preferiblemente de cabrito o cordero lechal)
- 1 cebolla grande
- 4 dientes de ajo
- 2 hojas de laurel
- 1 vaso de vino blanco
- 1 cucharada de pimentón de la Vera
- Aceite de oliva, sal y pimienta
- Agua o caldo
Preparación:
- Salpimentar el cordero y dorarlo en una cazuela con aceite de oliva.
- Añadir la cebolla picada, los ajos y el laurel; sofreír hasta que la cebolla quede transparente.
- Incorporar el pimentón, remover rápidamente y agregar el vino blanco.
- Cubrir con agua o caldo y dejar cocer a fuego lento durante unos 45 minutos, hasta que la carne esté tierna.
- Rectificar de sal y servir caliente acompañado de patatas fritas o pan casero.
Torta del Casar con Pimientos Asados
Ingredientes:
- 1 Torta del Casar
- 2 pimientos rojos grandes
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y vinagre balsámico (opcional)
Preparación:
- Asar los pimientos en el horno a 200 °C durante unos 30-40 minutos, dándoles la vuelta a mitad del tiempo.
- Una vez asados, pelarlos, quitarles las semillas y cortarlos en tiras. Aliñar con aceite de oliva, sal y, si se desea, unas gotas de vinagre balsámico.
- Calentar ligeramente la Torta del Casar para que su interior quede cremoso.
- Servir los pimientos asados junto al queso fundente, acompañado de pan tostado.
