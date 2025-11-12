Las nuevas claves contra la violencia de género en Extremadura: protección a hijos mayores y mundo digital

Mejorar la coordinación, cobertura y eficacia de los recursos públicos destinados a la atención de las víctimas de violencia de género y sus hijos. Con este objetivo encima de la mesa, la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura se ha reunido este miércoles en Mérida, de ahí que se haya analizado la propuesta de borrador de modificación de los reglamentos internos de los espacios de acogida, de los Puntos de Atención Psicológica y del Servicio de Atención Psicológica a la Infancia y Adolescencia.

En concreto, las modificaciones responden a la incorporación de nuevos servicios y a la necesidad de adaptar los protocolos a realidades emergentes, en línea con las violencias reconocidas en el Convenio de Estambul. Desde hace varios meses, la Casa de la Mujer de Cáceres y la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz prestan un servicio ambulatorio de atención a mujeres víctimas de violencia de género, tanto si se encuentran acogidas como si no. Asimismo, estos centros han ampliado su cobertura a otras formas de violencia, como la sexual, digital, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina.

En cuanto a los Puntos de Atención Psicológica, que suman 22 en la región, se ha revisado su reglamento con el fin de garantizar que las víctimas residentes en municipios sin punto propio puedan ser derivadas al más próximo, priorizando la cercanía geográfica para facilitar el acceso al servicio. Por otro lado, el Servicio de Atención Psicológica a la Infancia y Adolescencia podrá asesorar también a hijas e hijos mayores de edad que lo requieran, en función de su desarrollo madurativo u otras circunstancias personales.

Compromiso institucional

La reunión, que ha estado presidida por la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista. En su intervención, la responsable extremeña destacó que este año está siendo “especialmente duro” para la región, con tres mujeres asesinadas, además de subrayar que la violencia de género “continúa viva, adquiriendo nuevas formas, especialmente entre la juventud”.

“No debemos olvidar la prevención y la detección, además de la protección y la recuperación de aquellas que toman la difícil decisión de denunciar. No son números ni casos, son mujeres que necesitan todos los recursos a su disposición”, manifestó. A la sesión asistieron representantes de instituciones y entidades relacionadas con la igualdad y la justicia, entre ellas el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), las consejerías de Salud, Educación y Economía, la Delegación del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Universidad, los Colegios de la Abogacía y de Psicología, el Instituto de Medicina Legal y la Fempex.

Las cifras

Cabe recordar que Extremadura afronta el 25-B, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un total de 757 casos activos de violencia de género en lo que va de año y 2.951 desde que se puso en marcha la plataforma estatal Viogen, que recoge las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, mantiene el seguimiento policial de 2.951 casos activos y, hasta el mes de noviembre, se han presentado 1.523 denuncias por violencia machista.

Estos datos fueron dados a conocer el pasado lunes durante la presentación de la campaña institucional del 25-N, que este año se desarrolla bajo el lema 'Lo que no se ve también duele'. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia machista que se ejerce en el ámbito privado, muchas veces invisible para el entorno, y es el espacio donde con mayor frecuencia se produce la violencia de género y donde resulta más difícil detectarla.