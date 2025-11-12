Los jóvenes extremeños de 18 años se estrenan el 21D: a quién votarán y por qué "no les gusta nada el panorama"

15.870 jóvenes extremeños se enfrentarán por primera vez a las urnas en las elecciones anticipadas a la Asamblea del próximo 21 de diciembre tras haber alcanzado la mayoría de edad, aunque serán 26.695 los que se estrenen en unas autonómicas. La mayoría de los estudiantes que este miércoles acuden a la Universidad de Extremadura reconocen no estar al día de la información política, aunque sí tienen claras las cuestiones que más les preocupan en lo que a la región se refiere.

Carlos Borrega cumplió 18 años el pasado junio y, con el adelanto electoral, tendrá la oportunidad de aportar su grano de arena en el futuro de la comunidad el próximo mes. Natural de San Vicente de Alcántara (Badajoz), explica desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx que todavía no ha decidido su voto: "No me gusta nada el panorama. Tengo que pensarlo, darle vueltas y mirar las campañas de los partidos".

Jóvenes extremeños que se enfrentan a sus primeras elecciones el 21 de diciembre / Carlos Gil

De lo que sí está convencido es de su ideología moderada. Asegura que no le gustan los extremos y que combinaría medidas de izquierdas y de derechas: "No entiendo por qué hay que elegir un extremo; no me gustan", admite.

El estudiante cuenta que, cuando enciende la televisión, siempre se encuentra con "problemas. Que si falta dinero, que si no llegan a acuerdos". Por eso, señala que "viendo lo que hay con PP y PSOE, me estoy planteando seriamente votar al regionalista, a Juntos por Extremadura. No me ha convencido la gestión de ningún político: ni Ibarra, ni Fernández Vara, ni Monago, ni Guardiola".

Mejora de las comuncaciones

Como joven, destaca que Extremadura es una tierra de oportunidades y que tiene capacidad para seguir creciendo. Sin embargo, considera que esas oportunidades no son equitativas respecto a otras comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco. "Nos ven como un sitio más atrasado", afirma, y le preocupa especialmente la situación de las infraestructuras y las comunicaciones, en referencia a las promesas sobre la llegada del tren de alta velocidad a la región.

También pone el foco en el mercado laboral y opina que, a pesar del peso económico de la agricultura y la ganadería, "faltan oportunidades de trabajo en las empresas". Por eso, está convencido de la importancia del voto joven: "Somos el futuro del país y somos extremeños. Se puede sentir uno español, claro, pero primero hay que mejorar lo propio. Al próximo gobierno le pido que mire por Extremadura".

"No creo en los partidos políticos"

La emeritense Lucía Grajera, aunque se siente por primera vez "con voz y voto", con solo 18 años está desencantada con la gestión pública: "Mi voto será nulo, no creo en los partidos políticos y actualmente los que hay no me representan", dice sin rodeos. Reconoce que no le interesa la actualidad institucional, pues considera que los dirigentes deberían "llevarse menos para los bolsillos y hacer más por los trabajadores y la gente del pueblo".

Tampoco es un tema que del que hable en su entorno, porque, como dice el dicho, "en la mesa no se habla ni de política ni de religión", bromea la estudiante de Historia del Arte. Aunque no siga la información gubernamental, le preocupan los retos de la región y piensa que, a pesar del potencial de su industria, "no se valora. Extremadura está olvidada, es como si fuera el culo del mundo".

"Tiro hacia la derecha"

José Cerezo, de raíces pacenses pero afincado en Cáceres mientras estudia Geografía y Ordenación del Territorio, cuenta que "tira hacia la derecha" por afinidad ideológica, aunque no tiene decidido su voto. Sobre la legislatura de María Guardiola, señala que no le ha convencido su gestión y considera un problema que no se hayan podido aprobar los presupuestos.

A Cerezo hay dos cuestiones que le parecen prioritarias. A nivel general, la inflación, por los problemas que le supone como estudiante para afrontar la compra semanal. Y, como extremeño, la autovía Cáceres-Badajoz, en referencia a las últimas noticias sobre la conexión entre ambas provincias mediante una vía de sentido único que se está construyendo desde hace un par de años y que tendrá como cometido principal convertirse en el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa.

Para el universitario, pese al gran territorio y los recursos naturales con los que cuenta la región, "se debería explotar más. Si se hiciera, habría muchas más oportunidades laborales para los jóvenes. Uno de los factores tiene que ver con que la población está muy envejecida. Cada vez son más los que se van fuera a buscar trabajo".

"Que Extremadura importe"

César Molano, de Alcuéscar (Cáceres), cursa su primer año de Historia y Patrimonio. Aunque suele seguir la información politica a través de los medios de comunicación y las redes sociales, además de charlar con su entorno sobre el tema, aún no se ha decantado por un candidato. "El PP ha dejado mucho que desear", estima, y espera que el próximo Ejecutivo regional logre que "Extremadura sea un lugar que importe de verdad, que se preocupe por nuestra industria". Concluye pidiendo al futuro gobierno que dé respuesta a problemas sociales, entre los que, a su juicio, se encuentra "la regulación de la inmigración".

La mayoría de los estudiantes consultados no tienen claro cuál es el partido que les representa, o tienen la convicción de que no existe, pero coinciden en cuáles deberían ser las prioridades de Extremadura. Ahora estos 26.695 jóvenes se preparan para enfrentarse por primera vez a unas elecciones para depositar sus preocupaciones sobre el futuro de la región en las urnas.