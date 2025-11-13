Coria y el eco pétreo de la historia: Tras las huellas del tiempo más antiguo de Extremadura

Extremadura es un palimpsesto donde cada capa geológica y humana narra un origen. Si el Neolítico dejó el sello de la primera revolución —la del agricultor, el ganadero, el que entierra a sus muertos bajo el dolmen colosal—, Coria ha tejido la primera hebra en la historia ininterrumpida de la región. Remontarse al pasado más antiguo supone caminar entre sepulcros milenarios y murallas romanas desafiantes del tiempo.

Los primeros latidos de Extremadura

Las primeras huellas de Extremadura se remontan al Neolítico (5.500 -3.500 antes de Cristo). Se trataba de modestos poblados anidados al agua y la tierra fértil. El legado de estas vidas sencillas se plasma restos arqueológicos en forma de elementales cerámicas, pero también en imponentes dólmenes como los de Lácara o los de Valencia de Alcántara, una arquitectura funeraria que ahora conforma el perfil del paisaje extremeño.

En la evolución germinan las primeras urbes extremeñas, situando como una de las más antiguas a Caurium (Coria). Según los estudiosos, la historia de la localidad del alto Alagón se remonta a Caura vettona, anterior a la romana Caurium.

Los Vettones, pueblo celta, se remontan a los siglos VIII y VI antes de Cristo y establecieron en la actual localidad cacereña un punto estratégico que garantizó su supervivencia, y pasar a ser una civita romana, posteriormente, una sede episcopal visigoda y una Medinat Qüriya musulmana. Esta singularidad impidió su desaparición como le ocurrió a los vetones de Cáparra, que cayeron en el olvido.

Los vestigios de Coria

Coria cuenta con un amplio abanico de testimonios de su antigüedad, pero, tal vez, el más destacado es las murallas romanas. Se trata de un "círculo de granito casi intacto", que se construyó durante el bajo Imperio Romano (allá por los siglos III y IV después de Cristo) con el objetivo de perdurar en el tiempo como una piel de piedra.

Según los expertos, esta construcción contaba con un perímetro de 1.100 metros y 20 torres cuadradas, y una altura de 10 y 14 metros. Una proeza de ingeniería militar, construida con sillares escuadrados y sólidos. De hecho, se cree que para su edificación se utilizaron estelas funerarias de épocas anteriores.

La fortificación dispone de cuatro puertas de acceso a la ciudad:

Puerta de San Pedro o del Sol: De origen romano, tiene torres a los lados y restos de la ranura del rastrillo.

De origen romano, tiene torres a los lados y restos de la ranura del rastrillo. Puerta de la Guía o de la Ciudad: De origen romano, fue modificada en el siglo XVI con un escudo de los duques de Alba.

De origen romano, fue modificada en el siglo XVI con un escudo de los duques de Alba. Puerta de San Francisco o del Rollo: Fue abierta en el siglo XIV y conecta la plaza del Rollo con el castillo.

Fue abierta en el siglo XIV y conecta la plaza del Rollo con el castillo. Puerta del Carmen o Nueva: Abierta en el siglo XVI para conectar los arrabales del Carmen y San Francisco.

Junto a las murallas, los visitantes deben acceder a la catedral de Santa María de la Asunción (siglo XVI), joya arquitectónica de estilo Gótico y Barroco. En su interior, se conserva la reliquia del mantel de la Última Cena en su museo catedralicio

Otras visitas obligadas son el castillo de los Duques de Alba, con su torre de homenaje de planta pentagonal y la Cárcel Real (actual Museo de la Ciudad). Se trata de un edificio del siglo XVII, que fue prisión hasta 1981.

Ya solo queda abandonar el casco histórico para adentrarse en la fascinación del entorno de Coria. El puente medieval de Piedra sobre el río Alagón adquirió fama porque el río ya no pasa por él. Hace siglos, se desvió el curso y esta pasarela se ha transformado en un lugar ideal para tomar fotografías.

Otro emplazamiento singular es el mirador del Cubo, que ofrece excelentes vistas de la catedral y del puente de Piedra. Y, ante abandonar Coria, se hace obligatorio una paseo por La Isla, el parque del Tamujal y la visita al santuario de la Virgen de Argeme, patrona de la localidad.