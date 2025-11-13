"El enoturismo es un producto que está clarísimamente consolidado"

El enoturismo celebró el pasado domingo su día mundial y lo hizo presumiendo de cifras en España, donde cada año se superan las anteriores, porque es un producto que está «clarísimamente consolidado»; en cuanto a la oferta, España prevé llegar a cuarenta rutas del vino a finales de 2025. Así lo explica la presidenta de la Asociación Española de las Ciudades del Vino (Acevin) y de las Rutas del Vino de España, Rosa Melchor.

Un listado de propuestas en el que también está presente Extremadura a través de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana, que engloba una amplia extensión de tierra de gran tradición vitivinícola que coincide con las seis subzonas de la denominación de origen extremeña. Cañamero y Montánchez en la provincia de Cáceres; y en la provincia de Badajoz: Tierra de Barros, Matanegra, Ribera Alta y Ribera Baja. La particular orografía, microclima y edafología de estas comarcas extremeñas «permite disfrutar de una excelente variedad de vinos», se resalta desde Acevin.

Melchor ahonda en la madurez del producto, que ya ha «adquirido experiencia, pero aún es lo suficientemente joven para querer seguir creciendo», detalla. Y es que en la actualidad el club acumula 38 rutas en todo el país, con la última incorporación de Ribeira Sacra este año, con una expansión que para Melchor es «bastante sostenible» en línea con su enfoque «paulatino y controlado». De esa forma, Acevin ha traba do en paralelo para «consolidar las rutas ya existentes, las históricas y hacer que nazcan otras».

Todo ello, dice, ha contribuido a «evitar la despoblación» porque probablemente las rutas del vino y todas las empresas que llevan aparejada, junto con las cooperativas, son las empresas más importantes de muchos municipios.

Y recuerda que cuando los fundadores tuvieron la idea de crear esta red de rutas, se estaban «anticipando» a la cohesión territorial y el asentamiento de la población «en los lugares donde no hay otros medios de vida».

Viajeros practican el enoturismo en una bodega. / EL PERIÓDICO

Por lo que, a su juicio, las rutas, además de la promoción de los territorios por medio del enoturismo sirve también para la mayor venta de vinos, que es también «otro de sus objetivos», pues está demostrado que es «un motor económico magnífico». Prueba de ello dan los 112 millones de impacto económico que han dejado las visitas a bodegas y museos del vino en 2024, con un aumento del 9,97% respecto a 2023, según el último informe de la asociación.

Y que además ha atraído a un total de 3.036.878 visitantes a las bodegas y museos de la rutas, un 2,2% más que el año anterior, de los cuales 2.274.655 eran nacionales y 762.247 extranjeros, con un crecimiento del 20,7% respecto a 2023 de la demanda internacional al conjunto de las rutas.

Los planes para brindar por el vino

Para celebrar este día, desde Acevin se organizó un «extenso programa de propuestas temáticas», como en la Ruta del Vino de Alicante, que incluyó visitas a bogedas, viñedos y catas con almuerzos maridados. Además, la celebración del día mundial se extiende hasta el 20 de noviembre en la Ruta del Vino de Gran Canaria, una isla en la que el municipio enoturístico de Santa Brígada acogerá maridajes gastronómicos, catas sensoriales y noches de vinos con música y humos, entre otras actividades.

Una experiencia disponible también hasta el 15 de noviembre en la Ruta del Vino de Bullas (Murcia), que cuenta con la mención especial a la «mejor iniciativa enoturística» y que ofrecerá «rincones vitícolas a través de senderos poco conocidos».