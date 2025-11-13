Extremadura adopta nuevas medidas contra la dermatosis nodular que afecta al ganado bovino

La Junta de Extremadura ha adoptado nuevas medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino, ante el incremento del riesgo sanitario por la expansión de esta patología en España.

Según ha publicado este jueves el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la resolución, firmada por el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez Medina, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque podrá prorrogarse si la evolución epidemiológica lo requiere.

Primeros focos en Cataluña

El texto recuerda que el pasado 3 de octubre se confirmó por primera vez la presencia de la dermatosis nodular contagiosa en España, con un foco en una explotación de novillas en la provincia de Gerona, y que hasta el 31 de octubre se habían registrado 18 focos en Cataluña, según los datos de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE).

Entre las medidas adoptadas, se suspende la presencia de animales bovinos en ferias, concursos, certámenes, romerías y mercados en todo el territorio de la comunidad autónoma.

En el caso de otras especies ganaderas, estas concentraciones solo podrán celebrarse si tienen carácter local, se organizan con una sola especie o grupo de especies similares, y cuentan con un plan de desinfección y desinsectación validado por el Servicio de Sanidad Animal.

Vehículos de transporte

Asimismo, todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de Extremadura deberán ser desinfectados y desinsectados en las 72 horas previas al movimiento. Los Servicios Veterinarios Oficiales controlarán los desplazamientos de bovinos procedentes de zonas limítrofes o relacionadas con áreas de restricción por la enfermedad.

También se suspende la validez de la Tarjeta de Movimiento Equino (TME) para movimientos de caballos con origen o destino en explotaciones de la región. Mientras dure esta medida, los traslados deberán ir acompañados de la documentación de movimiento pecuario correspondiente.

El incumplimiento de la resolución podrá ser sancionado conforme a la Ley de Sanidad Animal, sin perjuicio de otras responsabilidades. La nueva resolución deja sin efecto la anterior, aprobada el 27 de octubre de 2025.

Archivo - Proceso de vacunación enla zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa. / GENERALITAT - Archivo

Censo de bovino

Extremadura es la segunda comunidad autónoma con un mayor número de explotaciones de vacuno, y la tercera con un censo más importante, tras Castilla y León y Galicia. A enero de 2025 eran 886.253 ejemplares, según los datos del ministerio.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de declaración obligatoria que afecta principalmente al ganado bovino (no a pequeños rumiantes como ovejas y cabras), a los que causa fiebre y lesiones cutáneas. No supone riesgo para la salud humana ni por consumo de leche o carne ni por contacto con los animales infectados, aunque sí tiene un importante impacto económico y sanitario.

Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria incluida dentro de la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Unión Europea. La presencia de esta enfermedad, además de producir una bajada de la producción (por menos leche o por el incremento de abortos), conlleva que terceros países puedan prohibir la importación de animales vivos, material de reproducción, carne y otros productos.