Gallardo dice que el PSOE no ha votado contra Almaraz, sino contra la "demagogia" del PP, y afirma que "no se cerrará"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido que los diputados extremeños de su partido no han votado este jueves “contra” la Central Nuclear de Almaraz, sino contra la “demagogia” y los “fuegos de artificio” que, según él, utiliza el PP en materia energética.

“Los diputados del PSOE no han votado hoy contra la central nuclear. Lo que han votado hoy es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad y es que Almaraz se va a cerrar”, ha afirmado. A continuación, ha asegurado que “Almaraz no se va a cerrar”.

Prórroga de la vida útil

Gallardo ha insistido en que la planta “se va a prolongar” y que esa extensión debe servir para “generar esperanza y oportunidad”. Según el candidato, las empresas han solicitado la prórroga “en el último día”, el Gobierno la ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear y él no tiene “ninguna duda” de que el informe será favorable y que el Ejecutivo terminará aprobando la prórroga.

Ha añadido que, a su juicio, “el problema no es tanto que se vaya a terminar la vida útil de la central, porque no existe el problema de que en 2027 se vaya a cerrar”. “Estoy convencido de que se va a prorrogar”, ha reiterado.

Llamamiento a aprovechar el tiempo

Para Gallardo, el debate debe centrarse en qué hacer durante los años de prórroga: “Si vamos a seguir confrontando, si vamos a seguir enfrentando, si lo que vamos a hacer es enredar, o si vamos a aprovechar el tiempo para crear una alternativa en Extremadura”.

En ese sentido, ha avanzado que, si gobierna tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, trabajará para que la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata sea la alternativa industrial a la central.

Apuesta por Almaraz y críticas al PP

El candidato socialista ha pedido que no se “enrede” con este asunto y ha asegurado que el PSOE apuesta “claramente” por Almaraz “por los trabajadores”. También ha lamentado que otros, en referencia al PP, “apuestan por los que gestiona la central nuclear, reduciéndole 45 millones de euros de impuestos”.