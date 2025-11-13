Guardiola presentará el lunes sus candidatos a la Asamblea: "La preocupación en el PP no son las listas"

El PP presentará el próximo lunes 17 de noviembre sus listas a la Asamblea de Extremadura en un acto con su candidata a la reelección, María Guardiola. El plazo para remitir las candidaturas a la Junta Electoral se abrió ayer, siendo el PSOE el primer partido que ha dado a conocer a sus candidatos. "La preocupación en el PP no son las listas, es el proyecto, y es en lo que estamos", ha señalado al respecto el secretario general de los populares, Abel Bautista.

Según ha avanzado, la presentación de las candidaturas del PP por Cáceres y Badajoz tendrá lugar el próximo lunes, solo un día después de que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, inaugure la precampaña en Lobón. También el lunes, Vox dará a conocer a sus candidatos en Mérida durante la celebración de un acto con Santiago Abascal.

Último día de plazo

El 17 de noviembre es el último día de plazo para que los partidos remitan sus nombres a la Junta Electoral, que publicará las candidaturas el miércoles 19 de noviembre. Ese mismo día está prevista la visita a Mérida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar a los candidatos del PSOE. Tras el plazo de subsanación de errores, todas las listas definitivas se programarán el 24 de noviembre.

Lucía Feijoo Viera

Política de vivienda

En una visita a Llerena, Bautista ha incidido en que la Junta está en el "camino correcto" en materia de vivienda, al tiempo que ha valorado la gestión de Guardiola en este tema con medidas como el aval joven de vivienda, el plan Habita Extremadura o la rehabilitación de viviendas sociales. "¿Quiere decir que es suficiente? Por supuesto que no, pero las medidas adoptadas están empezando a dar resultados y son hechos frente a promesas", ha recalcado.

En este sentido, ha afeado Bautista que el anterior gobierno socialista construyó "únicamente 22 viviendas en cuatro años de gobierno", algo que es "absolutamente inadmisible". Frente a ello, el Gobierno del PP, a través de "medidas concretas y valientes", ha puesto en marcha iniciativas que han permitido facilitar el acceso a una vivienda.

Lucha contra la despoblación

Bautista ha defendido que la política de vivienda desarrollada por la Junta "vertebra el territorio" y permite que en el mundo rural se instalen familias. "Esto sólo se hace con medidas concretas, con medidas valientes y con medidas que en un principio pueden parecer muy ambiciosas pero que trabajando de manera discreta, muy poco a poco, se está consiguiendo por parte del gobierno de María Guardiola que esto sea posible y sea una realidad", ha recalcado.

Bautista ha insistido en que el PP de Extremadura busca en las elecciones del próximo 21 de diciembre estabilidad y la confianza mayoritaria de los extremeños para poder seguir acometiendo este tipo de políticas.