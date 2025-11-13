Almendralejo
Investigado un vecino de Almendralejo por conducir nueve kilómetros en sentido contrario por la A-66
El conductor no dio positivo ni en drogas ni en alcohol, pero fue detenido por conducción temeraria
La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Almendralejo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras circular con su vehículo en sentido contrario por la autovía A-66, a la altura del término municipal de Villafranca de los Barros, poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los servicios de Emergencias 112 y el Centro Operativo de Tráfico 062 alertaron a las patrullas de la existencia de un cuadriciclo que circulaba en dirección inversa, obligando a varios conductores a realizar maniobras evasivas para evitar una colisión frontal.
De inmediato, agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida establecieron un dispositivo de búsqueda y localización, logrando interceptar el vehículo cuando intentaba abandonar la autovía a la altura del punto kilométrico 648, después de haber recorrido nueve kilómetros en sentido contrario.
Una vez identificado el conductor, se le practicaron las pruebas de alcoholemia y detección de drogas, arrojando resultado negativo en ambas. No obstante, debido a la peligrosidad de su conducta, se le instruyeron diligencias como investigado por un presunto delito de conducción temeraria, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.
Desde el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz se ha anunciado que se reforzarán los controles y dispositivos especiales de vigilancia en las principales vías de la provincia, especialmente en autovías y carreteras desdobladas, con el objetivo de prevenir comportamientos de riesgo como este, que ponen en grave peligro tanto la vida del conductor como la del resto de usuarios.
