Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Crimen de la funcionaria de Badajoz: el hijo afirma que vio al padre ensangrentado con el arma y que la tiró al río
El joven asegura que no participó en su muerte ni en el incendio de piso y que fue él quien amenazó a su progenitor con denunciarlo si no se entregaba
Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
La Guardia Civil confirma que ha abierto una investigación para comprobar la veracidad de un presunto intento de secuestrar a tres menores por parte de tres hombres
En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia
Falleció en marzo y, como homenaje, familiares y amigos plantaron una encina en "el sitio de su recreo", en el monte Valcorchero, y colocaron una piedra con una lagartija pintada, su símbolo
Un cacereño operado de cáncer de garganta denuncia que espera la cita para el Neumólogo desde hace tres años: "No respiro bien"
El cacereño Miguel García, que fue intervenido hace años de un tumor y lleva un marcapasos, se somete a una revisión anual para regular la medicación y denuncia que llevan sin citarle desde 2022
Una alquería de Las Hurdes, rumbo a ser Bien de Interés Cultural
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución por la que se inicia el expediente de declaración de BIC a favor de la zona histórica de Riomalo de Arriba
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- La Junta propone elevar de 15 a 43 las comarcas ganaderas en Extremadura para un mejor control sanitario
- Pilar Galán estrena nuevo libro: 'Coger el coche y hacer 200 kilómetros para ir a un pueblo, eso es hacer literatura en Extremadura
- Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
- La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos