Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El joven asegura que no participó en su muerte ni en el incendio de piso y que fue él quien amenazó a su progenitor con denunciarlo si no se entregaba

La Guardia Civil confirma que ha abierto una investigación para comprobar la veracidad de un presunto intento de secuestrar a tres menores por parte de tres hombres

Falleció en marzo y, como homenaje, familiares y amigos plantaron una encina en "el sitio de su recreo", en el monte Valcorchero, y colocaron una piedra con una lagartija pintada, su símbolo

El cacereño Miguel García, que fue intervenido hace años de un tumor y lleva un marcapasos, se somete a una revisión anual para regular la medicación y denuncia que llevan sin citarle desde 2022

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución por la que se inicia el expediente de declaración de BIC a favor de la zona histórica de Riomalo de Arriba