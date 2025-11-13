Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Uno de los detenidos, el padre, tras el registro de su domicilio en la avenida de Pardaleras, el pasado 5 de octubre.

Uno de los detenidos, el padre, tras el registro de su domicilio en la avenida de Pardaleras, el pasado 5 de octubre. / Santiago García Villegas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Crimen de la funcionaria de Badajoz: el hijo afirma que vio al padre ensangrentado con el arma y que la tiró al río

El joven asegura que no participó en su muerte ni en el incendio de piso y que fue él quien amenazó a su progenitor con denunciarlo si no se entregaba

Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres

La Guardia Civil confirma que ha abierto una investigación para comprobar la veracidad de un presunto intento de secuestrar a tres menores por parte de tres hombres

En busca de la piedra en memoria de José Luis Fuentes, ‘Churu’, en Plasencia

Falleció en marzo y, como homenaje, familiares y amigos plantaron una encina en "el sitio de su recreo", en el monte Valcorchero, y colocaron una piedra con una lagartija pintada, su símbolo

Un cacereño operado de cáncer de garganta denuncia que espera la cita para el Neumólogo desde hace tres años: "No respiro bien"

El cacereño Miguel García, que fue intervenido hace años de un tumor y lleva un marcapasos, se somete a una revisión anual para regular la medicación y denuncia que llevan sin citarle desde 2022

Una alquería de Las Hurdes, rumbo a ser Bien de Interés Cultural

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución por la que se inicia el expediente de declaración de BIC a favor de la zona histórica de Riomalo de Arriba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
  2. Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
  3. Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
  4. La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
  5. La Junta propone elevar de 15 a 43 las comarcas ganaderas en Extremadura para un mejor control sanitario
  6. Pilar Galán estrena nuevo libro: 'Coger el coche y hacer 200 kilómetros para ir a un pueblo, eso es hacer literatura en Extremadura
  7. Gallardo promete 200 euros más al mes para los 16.000 docentes extremeños si gana las elecciones
  8. La avispa velutina comienza a aclimatarse a Extremadura: los expertos advierten de sus riesgos

Alerta naranja en el norte de Extremadura, que puede acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

Alerta naranja en el norte de Extremadura, que puede acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

Rachas de viento de hasta 92 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca

Rachas de viento de hasta 92 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca

388 municipios extremeños confinan sus granjas de aves para evitar la gripe aviar

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de noviembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de noviembre

Los jóvenes extremeños de 18 años se estrenan el 21D: a quién votarán y por qué "no les gusta nada el panorama"

Los jóvenes extremeños de 18 años se estrenan el 21D: a quién votarán y por qué "no les gusta nada el panorama"

'MOS' y 'DOS': el vocabulario en clave de los más jóvenes para alertar de la presencia de un adulto

'MOS' y 'DOS': el vocabulario en clave de los más jóvenes para alertar de la presencia de un adulto

Denuncian la «dificultad» del examen de las oposiciones de Médico de Atención Primaria

Denuncian la «dificultad» del examen de las oposiciones de Médico de Atención Primaria

Rosa Melchor, presidenta de Acevin: "El enoturismo es un producto que está clarísimamente consolidado"

Tracking Pixel Contents