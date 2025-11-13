Efectos del temporal
Rachas de viento de hasta 92 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
El norte de la región se encuentra en alerta naranja y el resto, en alerta amarilla
Cáceres y Badajoz han cerrado sus parques y jardines ante la previsión meteorológica
Extremadura se enfrenta a cuatro días de lluvia intensa y fuertes rachas de viento debido a la llegada de la borrasca 'Claudia'. Por ello, se ha activado la alerta naranja en el norte de la provincia de Cáceres, que podría acumular hasta 100 mm en 12 horas y registrar rachas de viento de más de 80 km/h, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en el sur de la provincia de Badajoz, hay alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico adverso que se establecerá a las 12.00 horas y se prolongará hasta las 23.59 horas, con la posibilidad de acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Por otro lado, toda la comunidad autónoma permanecerá en aviso amarillo por fuertes vientos desde las 10.00 hasta las 23.59 horas, periodo durante el que las rachas de viento de componente sur podrían superar los 70 kilómetros por hora en la provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez.
Hasta 92 km/h en Fuente de Cantos
La localidad pacense de Fuente de Cantos y la cacereña de Hervás son las dos que mayores rachas de viento han registrado hasta las 10:42 horas de este jueves, según datos recogidos por la Aemet. La primera ha registrado 92 kilómetros por hora y la segunda, 90 kilómetros por hora.
La localidad cacereña de Tornavacas han alcanzado los 81 kilómetros por hora, y el municipio pacense de Castuera los 77 kilómetros por hora. El quinto municipio con mayores rachas de viento ha sido Zafra, con 78 km/h.
Respecto a las precipitaciones, las localidades más lluviosas de la región este jueves se encuentran en la provincia de Cáceres, como son Tornavacas (19,6 litros por metro cuadrado), Piornal (14 litros), Garganta la Olla (13,6 litros) Hervás (13,4 litros) y Navalvillar de Ibor (con 13,2 litros).
Cierre de parques y suspensión del Mercado Medieval
Tanto el Ayuntamiento de Cáceres como el de Badajoz han tomado la decisión de cerrar sus parques y jardines ante la previsión meteorológica.
La ciudad de Cáceres puede llegar a acumular 17.5 mm este jueves (y entre 10 y 14 mm el resto de días), es por ello que también se ha optado por suspender la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que iba a tener lugar del jueves al domingo en la parte antigua de la capital. Una decisión que también se ha visto motivada las quejas de los propios artesanos, quienes alertaban de la "ruina" que iba a suponer mantener las fechas.
Recomendaciones
Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.
A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos.
En cuanto al viento, el 112 Extremadura recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.
En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.
