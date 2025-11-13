Empleados públicos
Los trabajadores de la Junta podrán mantener el teletrabajo en la jornada de huelga de este viernes
El juez estima la medida cautelar solicitada por USO y suspende la orden de presencialidad impuesta por el Gobierno de María Guardiola
El sindicato USO convocó el pasado 23 de octubre una huelga en la Administración General de la Junta de Extremadura para exigir la equiparación salarial de los empleados y empleadas públicas con otras administraciones regionales, al percibir, según denuncia, retribuciones un 20% inferiores de media.
En total se han convocado 28 jornadas de paro hasta diciembre de 2026, la primera de ellas mañana, 14 de noviembre.
Suspensión del teletrabajo
En respuesta a esta convocatoria, la Junta de Extremadura acordó suspender el teletrabajo para todos los empleados públicos durante los días en los que tuviera lugar dicha protesta. Ante esta decisión, USO solicitó judicialmente la suspensión cautelar, al considerar que se atentaba contra el derecho de huelga.
Decisión judicial
Debido a la inmediatez del primer día de huelga, el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Mérida ha dado la razón a USO y ha acordado la suspensión cautelar mientras se resuelve definitivamente la controversia.
Aviso a empleados públicos
De este modo, este viernes, a primera hora, "miles de empleados y empleadas públicas" podrán ejercer o no su derecho a la huelga, sabiendo además que "no se ha suspendido su derecho a teletrabajar", informa USO.
