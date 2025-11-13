La UEx halla la fórmula para reducir el declive de las abejas

El cambio climático, la escasez de recursos y las enfermedades están azotando duramente a las abejas y, por ende, a Extremadura, la comunidad que alberga más colmenas en España, unas 600.000, aunque ocupa la cuarta posición en cuanto a producción de miel porque sus colmenas son menos productivas que en otras comunidades precisamente por la elevada mortalidad tras la hibernada. Pero la Universidad de Extremadura (UEx) ha encontrado la fórmula para reducir la alta mortalidad de estos insectos especialmente durante el invierno mediante la alimentación.

En concreto, los resultados del estudio muestran que suplementar las colmenas con un complejo a base de molibdeno puede fortalecer la salud de las abejas y reducir su mortalidad invernal hasta un 44%. El molibdeno es un micronutriente esencial que participa en reacciones químicas básicas para la vida, actúa sin dejar residuos y puede estar implicado en procesos de desintoxicación, metabolismo enzimático y salud intestinal de las abejas, señala la UEx.

Se trata de una investigación internacional que ha sido llevada a cabo por investigadores de la Facultad de Veterinaria de la UEx, de la empresa Neobeitar de Cáceres y de las entidades francesas Oligofeed SAS, Apinov, Scientific Beekeeping & Training Center, Institut Lavoisier de Versailles y Division of Apiculture – Hellenic Agricultural Organization ‘Demeter’ en Grecia.

Estas conclusiones son fruto de varios ensayos de campo realizados en seis apiarios de Francia, España y Grecia. «En algunos apiarios, la disminución de la mortalidad alcanzó hasta el 75%, independientemente de otras variables. En uno de los ensayos en Grecia, las colonias tratadas acumularon hasta un 107% más de reservas de miel que las de control», destaca la investigadora de la UEx María Benito Murcia, primera autora de este estudio publicado en la revista Research in Veterinary Science.

Esta mortalidad durante el invierno tiene un gran impacto en la apicultura como sector económico y también a nivel ambiental por el papel de polinizadores que tienen estos animales. Así, «la reducción de la mortalidad de las abejas no solo beneficia al sector apícola, sino también a la agricultura y la conservación de los ecosistemas, ya que las abejas son responsables de la polinización de más del 70% de los cultivos agrícolas y el servicio ecosistémico de la polinización está valorado en más de 153.000 millones de euros», subraya la investigadora. Además, los investigadores avisan que muchos de los suplementos alimenticios que se distribuyen en la actualidad carecen de evidencia científica que los apoye.

En este sentido, este estudio constituye la primera evidencia científica en Europa que demuestra que un suplemento basado en un oligoelemento, el molibdeno, puede mejorar la supervivencia invernal de las abejas e incrementar la producción de miel. Por tanto, el estudio propone una solución sostenible para fortalecer la resiliencia de las colmenas frente al cambio climático, los pesticidas y las enfermedades. «Nuestro trabajo demuestra que el molibdeno es un suplemento seguro y eficaz. No afecta a la calidad de la miel ni deja residuos porque buscamos que la apicultura sea un sector ecológico y económicamente sostenible», explica Benito.

Casi 3 millones de colmenas

España destaca por el elevado nivel de profesionalización de la apicultura, el más alto de la Unión Europea, y es el país con mayor número de colmenas en el territorio europeo. En concreto, España cuenta con unas 36.000 explotaciones de las que aproximadamente el 17% son profesionales (aquellas explotaciones con más de 150 colmenas) y con más de 2,8 millones de colmenas censadas, según últimas estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y en este contexto, Extremadura es la comunidad que alberga más colmenas en el territorio nacional con 600.000 colmenas, un 23% del censo nacional, seguida de Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Estas 4 comunidades representan más del 65% del total del número de colmenas que compone el censo nacional.

La mortalidad invernal de las abejas melíferas es una de las principales amenazas para el sector de la apicultura en Europa. Las pérdidas pueden superar el 40% en diferentes regiones, siendo Extremadura una de las regiones más afectadas.