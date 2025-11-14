Oferta del aeropuerto pacense
Air Nostrum pondrá en marcha esta Navidad vuelos directos entre Extremadura y Mallorca
Los pasajeros de Badajoz dispondrán de rutas los días 19, 23, 26, 30 de diciembre y 2 de enero
La compañía aérea Air Nostrum, franquiciada de Iberia para vuelos regionales, pondrá en marcha esta Navidad varios vuelos directos entre el aeropuerto de Badajoz y Palma de Mallorca. En concreto, los pasajeros de Badajoz dispondrán de vuelos adicionales a Mallorca los días 19, 23, 26, 30 de diciembre y 2 de enero, según avanza la compañía en nota de prensa.
Cabe destacar que estos vuelos forman parte del refuerzo de la operativa de Air Nostrum para la campaña de Navidad 2025, en la que incrementa en un 24% el número de plazas en sus rutas con Baleares desde diversos aeropuertos del país, "consolidando su apuesta por la conectividad entre la península y las islas".
Ruta a Milán
Por otra parte, el turoperador Soltour ofertará en su programación de Semana Santa 2026 una salida directa desde Badajoz hacia Milán. Con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril, el paquete Estancia en Milán ofrece cuatro noches para conocer esta metrópolis cosmopolita, conocida por su historia, su arte y su estilo de vida italiano, informa el turoperador en nota de prensa. Con esta operativa, Soltour "refuerza su compromiso con los viajeros extremeños".
Asimismo, la compañía aérea canaria Binter pondrá en marcha a partir del 1 de diciembre vuelos directos desde el el Aeropuerto de Badajoz a Tenerife, tras los buenos datos registrados por la ruta a Gran Canaria, que se inició desde el aeródromo pacense el pasado mes de abril. Habrá dos frecuencias semanales en ambos sentidos, los lunes y viernes, y los billetes ya están a la venta en la web de la compañía.
