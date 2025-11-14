Bautista destaca que la FP Dual genera "empleo y riqueza" en Extremadura

El Secretario General del Partido Popular de Extremadura, Abel Bautista, ha destacado la apuesta de Inquiba y del Gobierno de María Guardiola por la Formación Profesional Dual: “La FP Dual beneficia al empresario en el sentido de seleccionar el mejor talento, un empleo cualificado y a los alumnos encontrar una salida laboral”, ha manifestado el político.

Hasta el año pasado, en Extremadura había una oferta de 3.700 convenios entre lo público y lo privado —Formación Profesional y empresas—, y este año se ha pasado a los 5.000 incrementando de 13.000 a 22.500 los alumnos beneficiados. “Este es un salto cualitativo que va a servir al tejido productivo de Extremadura”.

Bautista ha agradecido a la empresa Inquiba que “apueste por este modelo y por mostrarnos algo muy importante que se está haciendo desde Extremadura y con extremeños. Una empresa que cuenta con 640 trabajadores, que exporta a 13 países y que ha multiplicado la inversión en nuestra comunidad en los últimos años y ese es el camino: seguir apostando por nuestra tierra y por trabajadores que en un 95% son de nuestra tierra".

Para seguir apostando por este modelo de FP Dual, el Gobierno de María Guardiola ha invertido 2 millones de euros para que las empresas que participen en la FP Dual cubran los gastos de formación, según destaca el Partido Popular en nota de prensa.

Acompañando a empresas

El Gobierno de María Guardiola va a seguir “acompañando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores, va a seguir apostando por la formación por el empleo estable, incorporar talento menor de 30 años y con una batería de medidas que hacen que haya un entorno favorable para la creación de empleo en Extremadura”.

El Secretario General del PP de Extremadura ha incidido en que “este es el futuro de Extremadura, empresas como esta son los que están consiguiendo los buenos datos. Nunca antes nuestra comunidad había tenido tantas personas trabajando. Nunca antes se había exportado tanto y son cifras que las consiguen los trabajadores, los autónomos y el tejido social y económico de nuestra región”.

Para concluir, Abel Bautista se ha referido a Almaraz, asegurando que “no se pueden desmontar las industrias de Extremadura, las que tenemos tienen que quedarse y hay que apostar por ellas. La industria que más aporta al PIB de nuestra región no puede ser desmantelada porque no sobra ninguna industria en Extremadura, hacen falta muchas más. Y el Gobierno de María Guardiola va a seguir apostando en seguir trayendo industrias, en seguir apostando por la inversión”.

“Es un esperpento ver a diputados extremeños, sin importar el partido que sea, votados por extremeños, votando en contra de los intereses de Extremadura. Además, los veo aplaudiendo y con una carcajada en la boca y como extremeño siento frustración y pienso que está pasando por la cabeza de esas personas. Lo que está claro es que hay causas que nos deben unir a todos los extremeños, y una de esas causas se llama Almaraz”, ha concluido.