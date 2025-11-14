Un bombón de migas extremeñas: así es el calendario de Adviento del influencer Peldanyos

Bombones con sabores fuera de lo normal: rebujito, horchata y naranja, paparajote murciano o ponche segoviano, forman parte del nuevo lanzamiento del influencer Sergio Bolaños, conocido en redes como @Peldanyos, que cuenta ya con más de tres millones de seguidores en TikTok. El valenciano es el creador del calendario que forma parte del próximo lanzamiento para su marca 'Sugar Papi', cuyos productos gastronómicos no dejan de sorprender.

Una nevera española

En su viaje por toda España, el influencer desvela cada bombón correspondiente a una comunidad autónoma. El calendario de Adviento imita la puerta de un frigorífico, donde cada imán corresponde a una comunidad. Además, cada uno de los imanes hace referencia a algún elemento característico de cada creación regional: en el caso de Extremadura, la imagen elegida es una cigüeña.

La creación más extremeña

Siendo su primera vez en Extremadura, y desde Cáceres, Peldanyos presenta su propuesta: "El bombón está inspirado en un plato que me encanta, y probablemente sea uno de los bombones más rompedores de todo el calendario de Adviento: un bombón de migas extremeñas".

El influencer no dudó en sentarse en una terraza de Cáceres y disfrutar de unas auténticas migas extremeñas antes de mostrar su creación. Sorprendido por el precio de una tapa en la región, comentó: "Son precios que no había visto en mi vida por la comida, por suerte hay sitios en España que todavía no han sido derrotados".

Tras varios intentos para dar con la combinación definitiva, según confiesa el propio Peldanyos, el bombón promete no dejar indiferente a nadie. Crujiente de migas y ganache de chorizo son los ingredientes que componen esta creación que, en palabras del influencer: "histórico, se queda corto".