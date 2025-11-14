Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Claudia

Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado

El municipio cacereño de Tornavacas ha sido el más lluvioso de España este jueves

Durante la madrugada se activó la alerta roja y el Plan de Riesgo de Inundaciones en el norte de la región

Cedido

Sandra Pérez

Sandra Pérez

El norte de Extremadura ha sido una de las zonas más afectadas de España por la borrasca Claudia este jueves. Entre las cinco localidades más lluviosas de la jornada se han acumulado más de 620 litros por metro cuadrado, cifra que supera con creces a las estimaciones que realizaban los meteorólogos a principios de esta semana, cuando apuntaban que el norte podría acumular hasta 200 litros en cuatro días.

Tornavacas ha sido la localidad que más agua ha acumulado de todo el país, con 157,8 litros por metro cuadrado, según datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las otros otros cuatro muncipios cacereños, que también se encuentran entre los diez más lluviosos del país, son Piornal (133.4 litros), Garganta la Olla (120.6 litros), Hervás (111 litros) y Nuñomoral (104.8 litros).

Alerta roja y Plan de Protección Civil

La situación se complicó sobre las 23.15 horas, cuando la Aemet emitió un aviso rojo de "peligro extraordinario" por la acumulación de precipitaciones de más de 120 litros en doce horas. A raíz de ello, la Junta de Extremadura activó la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 y se envió a los móviles de la población una alerta ES-Alert a las 23.38 horas, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la situación de riesgo. Asímismo, hubo una reunión del CECOP para gestionar esta situación sobre las 00.30 horas.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Junta, María Guardiola, compatieron publicaciones en redes sociales transmitiendo su preocupación por las lluvias y pidiendo "máxima precaución" a los ciudadanos de estas zonas.

Cedido

Se mantiene alerta amarilla

Por suerte, la noche ha transcurrido sin incidencias significativas. Para este viernes, la Junta de Extremadura mentiene activa la fase de emergencia del Inuncaex en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres, pero la alerta ha disminuido a amarilla. La Agencia Estatal de Meteoroligía (Aemet) prevé la acumulación de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Previsión meteorológica

Extremadura registrará este viernes cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos generalizados, que serán más frecuentes e intensos en áreas de montaña. Tampoco se descartan tormentas ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, localmente moderado en las máximas. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará en la región del suroeste y sur, sin descartar algunas rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña por la mañana, según la predicción de la Aemet.

