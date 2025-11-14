En Directo
En directo | Extremadura activa la alerta por inundaciones en el norte de la región
Última hora de los efectos de la borrasca Claudia en Extremadura
La borrasca Claudia azota Extremadura y, en la noche de este jueves, la Junta de Extremadura ha activado a las 23.15 horas de este jueves la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.
Imagen de un momento de la reunión del Cecop en la sede del 112 de Extremadura
"Estamos asustados. Llueve muchísimo"
La alerta a sorprendido a los vecinos del norte de Cáceres, que ya estaban en la cama o a punto de irse a dormir. En La Vera, la preocupación es máxima. "Estamos asustados. Llueve muchísimo", se lamenta un vecino de la zona.
Miguel Ángel Muñoz Rubio
El 112 ha gestionado 30 incidentes por la borrasca Claudia
El 112 ha gestionado este jueves 30 incidentes relacionados con la borrasca Claudia.
A través de las redes sociales ha realizado las siguientes recomendaciones: Circular por las carreteras con la máxima precaución posible, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y en caso de emergencia, llamar al 112.
Abel Bautista preside la reunión del Cecop
Desde las 00.30 horas se encuentra reunido el Cecop para analizar la situación que se vive en el norte de Cáceres por las intensas lluvías. Esta reunión está presidida por Abel Bautista, consejero de Presidencia.
El presidente del Gobierno, pendiente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslada su preocupación por la situación que se vive en el norte de Extremadura, en Ávila y el Sistema Central con las intensas lluvias de esta noche.
A través de su cuenta en X ha mostrado su intranquilidad: "Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central".
Ríos en el umbral de la alerta
Según información actualizada de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los ríos que están esta madrugada de viernes por encima de los umbrales de alerta son los siguientes:
- Río Hurdano: por encima del umbral rojo a su paso por Nuñomoral.
- Río Batuecas: por encima del umbral naranja a su paso por el municipio de Ladrillar.
- Río Los Ángeles: por encima del umbral naranja a su paso por Casar de Palomero.
- Río Jerte: por encima del umbral naranja a su paso por el municipio de El Torno.
- Río Tiétar, por encima del umbral amarillo a su paso por Valverde de la Vera y Losar.
Envío de una alerta ES-Alert
La Junta de Extremadura ha activado a las 23.15 horas de este jueves la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres. La medida se toma ante la previsión de un riesgo extremo de lluvias en las próximas horas.
La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social informó que, como parte de la activación, se ha procedido al envío de una alerta ES-Alert a la población de la zona afectada a las 23.38 horas, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la situación de riesgo.
