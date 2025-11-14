Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras ferroviarias

Los trenes de Extremadura pasan por el taller: vinilos para resistir el clima y las pintadas

Renfe inicia la puesta a punto de la serie 599 con el fin de mejorar la protección frente a la corrosión y los grafitis

Un tren de la flota de Media Distancia a Extremadura, impecable tras salir del taller.

Un tren de la flota de Media Distancia a Extremadura, impecable tras salir del taller. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Son 17 trenes de la serie 599 que circulan por la región para cubrir los trayectos de Media Distancia en la línea de Extremadura. Renfe los está sometiendo a una renovación integral de su imagen exterior. De hecho, los trabajos ya se llevan a cabo en los talleres de Cerro Negro (Madrid) mediante un proceso de vinilado. Las unidades se van poniendo en circulación de forma progresiva hasta completar los trabajos.

Renfe ha invertido más de 25.000€ en cada uno de los 17 convoyes hasta alcanzar una inversión total de 432.953€. Se trata de vinilo de alta calidad, "un material que aporta una función crucial de protección de la estructura del tren y la caja frente a la corrosión". Además, esta lámina protectora facilita la limpieza exterior del vehículo y la retirada de pintadas vandálicas, que se han convertido en un serio problema para el mantenimiento y la buena imagen de los trenes.

Vigilancia con IA y sanciones

El problema de las pintadas ha alcanzado tal dimensión que Renfe lo está atajando en el conjunto nacional con limpiezas exhaustivas (con un coste de millones de euros y miles de horas de trabajo), la vigilancia y la identificación de infractores (incluso con ayuda de IA) y la imposición de duras sanciones legales.

Noticias relacionadas y más

Por ello, tanto en la base de Cerro Negro como en el taller ferroviario de Badajoz se realizan diariamente labores de mantenimiento correctivo y preventivo para un mejor funcionamiento de los trenes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
  2. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  3. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  4. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  5. Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
  6. Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
  7. El mejor pueblo al que viajar en noviembre está en Extremadura, según los expertos
  8. El Congreso no elimina la fecha de cierre de Almaraz

Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo

Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo

Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes

Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes

Los trenes de Extremadura pasan por el taller: vinilos para resistir el clima y las pintadas

Los trenes de Extremadura pasan por el taller: vinilos para resistir el clima y las pintadas

Primera huelga de empleados públicos de la Junta por la equiparación salarial: "Muchos no perciben ni el equivalente al salario mínimo"

Primera huelga de empleados públicos de la Junta por la equiparación salarial: "Muchos no perciben ni el equivalente al salario mínimo"

La caza de perdiz con reclamo en Extremadura aspira a ser Bien de Interés Cultural

La caza de perdiz con reclamo en Extremadura aspira a ser Bien de Interés Cultural

El 112 de Extremadura registra 446 incidencias y 18 accidentes de tráfico

El 112 de Extremadura registra 446 incidencias y 18 accidentes de tráfico

Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado

Último día de tormenta solar: así puede afectar a las comunicaciones

Último día de tormenta solar: así puede afectar a las comunicaciones
Tracking Pixel Contents