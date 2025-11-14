Gallardo promete la homologación salarial de los funcionarios extremeños si gana en las urnas

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado este viernes el compromiso socialista con la homologación salarial de los empleados públicos y ha acusado al actual Ejecutivo regional de “sustituir la justicia por privilegios”.

Desde Plasencia, Gallardo ha expresado su “apoyo claro y rotundo” a los trabajadores de la Administración autonómica que se han movilizado para exigir la equiparación de sus retribuciones.

Ante igual trabajo, igual salario”

Gallardo ha recordado que el PSOE “estará siempre del lado de la justicia”, frente a lo que considera “privilegios impulsados por el gobierno de Guardiola”. Explicó que este jueves contactó con el secretario general de USO, Luis Manuel Gil, para trasladarle personalmente el respaldo de su partido.

“Creemos en la homologación. Creemos que ante igual trabajo, igual salario. Es lo que ya hicimos hace año y medio en las dos diputaciones, y es lo que hoy reivindican legítimamente los empleados públicos a la Junta de Extremadura”, señaló.

Compromiso si gobierna el PSOE

El candidato socialista prometió que, si tras las elecciones del 21 de diciembre llega a la Presidencia de la Junta, aplicará la homologación salarial y reforzará la formación, la especialización y la cobertura del 100% de las bajas en la Administración.

“No lo vamos a prometer; nos vamos a comprometer”, enfatizó. “Es necesario, fundamental y justo”.

Críticas a la gestión de Guardiola

Gallardo contrapuso la actitud del PSOE con la del actual Gobierno autonómico, al que acusó de “optar por privilegios para unos pocos”. Según dijo, “con los 45 millones de euros que Guardiola ha regalado a las eléctricas se podría haber abordado la equiparación salarial de los docentes, y con los 7 millones perdonados a los más ricos de la región, la homologación del resto de categorías de la Administración”.

A preguntas de los medios sobre el decreto que limitaba el teletrabajo en la Administración, Gallardo lo calificó como un ejemplo de la “soberbia e imposición” del Ejecutivo popular. “Cuando a Guardiola se le lleva la contraria, responde con decretos que después tumban los tribunales porque son injustos y están fuera de la ley”, añadió.

Respaldo a la huelga y movilizaciones

El candidato socialista defendió el derecho de los empleados públicos a manifestarse y secundar la huelga, y reiteró el apoyo del PSOE. “Se manifiestan libremente porque tienen derecho, y el PSOE les apoya desde el principio de justicia que debe regir cualquier Administración”, afirmó.

Gallardo concluyó recordando que, aunque no ha podido acudir a Mérida por agenda, representantes del PSOE están acompañando las protestas. “Nuestra posición es clara: apoyamos la huelga y nos comprometemos a resolver este problema desde el Gobierno”, subrayó.