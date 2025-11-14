Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca azota Extremadura

Pedro Sánchez, preocupado por las intensas lluvias en Cáceres y Ávila

El presidente del Gobierno pide precaución a la ciudadanía a través de su cuenta en X

Vídeo | Así llueve en Valverde de la Vera

Almudena Villar Novillo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslada su preocupación por la situación que se vive en el norte de Extremadura, en Ávila y el Sistema Central con las intensas lluvias de esta noche.

A través de su cuenta en X ha mostrado su intranquilidad: "Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central".

Y recomienda que se "eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia". Con unn "mucha precaución" ha concluido su mensaje.

