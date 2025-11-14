Más presión para el bolsillo extremeño: sube la comida y las facturas de la casa

No hay piedad para el asalariado normal y corriente. Mucho menos para el que no puede acceder a un sueldo. Los precios han vuelto ha subir el pasado octubre en Extremadura y lo han hecho además en sus tres vertientes posibles: un 2,7% respecto a octubre de 2024 (interanual), un 0,9% respecto a septiembre de 2025, y un 2,3% en lo que va de año.

Así lo indica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de octubre, dado a conocer este viernes con sus datos definitivos por el Instituto Nacional de Estadística. Si se tiene en cuenta sólo la variación mensual, octubre marca un nuevo repunte tras las bajadas de julio, agosto y septiembre, que a su vez supusieron un alivio tras diez meses de subidas continuadas de precios en Extremadura.

Por sectores, en los que más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 11,1% más que en octubre de 2024 (+0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (+0 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,4% más (-0,8 puntos) y enseñanza, un 3,2% más (+0,9 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,2% (-4,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); ocio y cultura, un -1,5% (-0,4 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

Escalada nacional

En el conjunto del país, el Índice de Precios de Consumo elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad, según los datos del INE.

Con este repunte de una décima en el décimo mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en igual mes de 2024.

Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que la tasa interanual del 3,1% registrada en octubre está en línea con la de septiembre, que fue del 3%, "y se explica principalmente por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren". Estas subidas, ha añadido Economía, se compensaron, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

UGT pide la subida de salarios

UGT Extremadura ha alertado del repunte de la inflación y ha reclamado la subida de los salarios y viviendas a precios asequibles, además de reforzar las cláusulas de garantía salarial en todos los convenios para proteger a los trabajadores de futuras desviaciones del IPC.

El incremento salarial medio en los convenios colectivos de Extremadura alcanza el 3,15 por ciento hasta octubre, en línea con lo acordado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), lo que permite una recuperación del salario real en la mayoría de los convenios de ámbito general.

Sin embargo, los trabajadores con convenios de empresa apenas mantienen su poder adquisitivo, con un incremento negociado del 2,88 por ciento, por debajo de la inflación regional, en cambio, los convenios de ámbito superior alcanzan un 3,17%, consolidando mejoras reales, ha asegurado el sindicato.

Por ello, para UGT Extremadura, estos datos refuerzan "la importancia de los convenios sectoriales frente a los de empresa, donde la presencia sindical es menor y las subidas salariales son insuficientes".

CCOO: pacto por la vivienda

Por su parte, el sindicato CCOO de Extremadura ha reclamado políticas públicas y un "gran pacto de estado para dar solución al problema de la vivienda", cuya "carestía y escalada de precios" está comprometiendo el presupuesto de muchísimos trabajadores e impidiendo la independencia de gran parte de la población joven.

Así lo destaca CCOO en una nota de prensa en la que apunta que el precio de la vivienda y la falta de oferta disponible es el gran problema actualmente y es una cuestión que no se ve reflejada en el IPC, ya que este índice no recoge el precio de compra, y el precio de los alquileres lo hace de forma muy parcial.

En Extremadura, el grupo de Vivienda se ha incrementado en los doce últimos meses un 11,1 por ciento, "obviamente, muy por encima de los salarios", señala el sindicato.

Ante esta situación, CCOO reafirma que "apostará de manera decidida" por nuevas subidas salariales que blinden el poder adquisitivo de la mayoría social, ya que "la buena marcha de la economía debe traducirse en mejoras tangibles para la mayoría social", resalta.

A juicio del sindicato, "es imprescindible seguir mejorando el poder adquisitivo de los salarios", para lo cual son claves la renovación del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) entre patronal y sindicatos y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año.